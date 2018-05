Pintan murales a orillas del Bravo

Más de 60 artistas de Estados Unidos y de México se reunieron ayer al borde de la frontera para resaltar el significado de vivir en este lugar y expresar su sentir a través del arte.“Por años, de niños, fuimos referentes del problema de violencia contra las mujeres, lo único que nos definía ante otros estados como juarenses, era esto, y luego la militarización y los asesinatos. Nosotros queríamos que nos reconocieran por el arte”, dijo Jorge ‘Yorsh’ Pérez, artista urbano desde hace 20 años.Él fue quien organizó esta pinta de murales masiva, la cual además conmemora ya 15 años de la creación del Colectivo Rezizte, del cual forma parte.“El proyecto Rezizte tiene por enfoque el arte de la frontera y de la cultura fronteriza, y todo lo que esto conlleva. Por excelencia este lugar es el más simbólico para esta premisa, es el último espacio de la frontera norte”, dijo, refiriéndose a la estructura conocida como el Puente Negro, que da a espaldas de la Presidencia Municipal y está a unos metros del puente internacional Paso del Norte.En el lugar los artistas visuales plasmaron diversas figuras, mientras que algunos poetas estuvieron leyendo sus trabajos.Yorsh dijo que para él el arte urbano en todas sus presentaciones es muy importante dado que es el vínculo de expresión más fidedigno de la población.“El arte urbano se maneja entre lo que es artístico y lo que es ilegal. Ambas partes son esenciales porque llevan expresión implícita, esa necesidad que no vemos del joven, de que si pinta el muro del vecino es porque está enojado por algo”, expresó.Por ello, armados con latas de pintura, plasmaron diferentes figuras relacionadas con el tema de la frontera a partir de las 12 del día.Uno de los participantes fue Horey Silva, quien se dedica a la pintura desde hace más de 15 años, y da clases de arte en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.“Recibimos la invitación y me traje a 20 de mis alumnos para aprovechar”, relató.Él, en conjunto con otros artistas, pintó un coyote, por considerar que este animal representa dicho espacio, toda vez que su nombre es utilizado para designar a quienes se dedican a cruzar migrantes de manera ilegal.“Estamos jugando con esta idea de la transgresión del espacio. Es importante aprovechar y apropiarnos de estos espacios, demostrar que en Ciudad Juárez hay talento y no quitar el dedo de la pintura”, dijo.La intención es que esto sea demostrado diariamente, a las miles de personas que cruzan la frontera todos los días. (Karen Cano)

