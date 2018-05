Carne una vez a la semana y sopa y frijoles el resto de los días, son algunos de los ajustes que amas de casa han tenido que adoptar ante el encarecimiento de los precios de la canasta básica.Las jefas de hogar afirman que sus ingresos ya no les alcanzan ni para comprar lo necesario debido a la difícil situación económica que atraviesan.Bertha Alicia Domínguez acudió ayer a los mercados de la Zona Centro en búsqueda de mejores precios en la comida, ya que mencionó que aunque anteriormente suplía la carne con las papas, el precio de las hortalizas es ahora un lujo que no se pueden dar.El kilogramo de este producto tiene un precio de 12 pesos en los puestos de esa área, hasta siete pesos más barato que en los centros comerciales. La madre soltera de tres hijos ejemplificó también el galón de leche que anteriormente costaba 38 pesos, sin embargo, hoy sobrepasa los 45.En la zona se comercializa también el bistec de cerdo en 83 pesos el kilo, mientras que la carne de res 110 pesos y la molida 90 pesos el kilo, cantidad insuficiente para los 85 pesos que gana por día como empleada en una empresa maquiladora.Sebastián Martínez, vendedor de carnes, aseguró que ha bajado la venta, pero precisamente por eso mantienen los precios al público desde el año pasado, aunque a ellos sí les han ha aumentado el precio.Mientras que Maribel Lezama, vendedora de frutas y verduras, dijo que lo que nunca dejan de comprarle son el chile, los tomates y la cebolla, mientras que en el caso de los aguacates, hay amas de casa que sólo compran uno a la semana.El Diario publicó el pasado 10 de mayo que de acuerdo con el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP), a 409 mil 757 trabajadores chihuahuenses no les alcanza su salario para cubrir necesidades alimentarias. El informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) indica que mientras que a finales del 2016 al 22.5 por ciento de la población chihuahuense se les dificultaba costear su canasta alimentaria, en el cuarto trimestre de 2017 subió al 25.1 por ciento.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.