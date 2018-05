Lo declaran culpable de homicidio

Por unanimidad un Tribunal de Enjuiciamiento encontró a un hombre culpable del delito de homicidio en contra de dos personas y por mayoría inocente de intentar asesinar a dos mujeres. También por mayoría no se acreditaron dos agravantes planteadas por el Ministerio Público (MP).Por su parte, el abogado defensor denunció que el Tribunal no valoró de forma correcta las pruebas de descargo. Entre estas, las declaraciones de cuatro testigos quienes afirmaron que el día y a la hora en que sucedió el ataque a balazos, el ahora sentenciado, Refugio Vladimir Sánchez Galaviz, estaba en otro lugar.En la acusación formulada por el MP adscrito a la Fiscalía estatal en contra de Sánchez, se señala que entre las 23:00 horas y las 24:00 horas del 26 de diciembre de 2016, Sánchez llegó al exterior de una vivienda en el 7531 de la calle Electricistas en la colonia Fidel Velázquez para disparar en contra de Ramón Sepúlveda y su hermano Édgar Sepúlveda Carrillo.El primero de ellos era alumno de la Universidad Cultural de Ciudad Juárez y el segundo del Community College en El Paso. Ambos murieron al desangrarse por los impactos de bala recibidos.Además fueron baleadas dos mujeres, una hermana de las víctimas mortales y la novia de uno de ellos, en las piernas.El pasado viernes, el abogado defensor del sentenciado expuso que ante el Tribunal de Enjuiciamiento se presentaron a tres familiares de Sánchez Galaviz y al parrillero de un restaurante de tacos ubicado en la avenida Tecnológico, quienes coincidieron en señalar que ese 26 de diciembre a la hora que se cometió el doble crimen, Refugio Vladimir Sánchez se encontraba cenando. El parrillero dijo recordarlo porque le regresó una papa quemada.Además se presentó al Tribunal una fotografía tomada el 26 de diciembre a las 23:24 horas en la taquería.El litigante indicó que los agentes ministeriales lo detuvieron tres días después del doble asesinato y lo ubicaron a partir de una fotografía tomada de su perfil de Facebook, que para ese momento era antigua pues la imagen corresponde a tres años antes y se le observa delgado, con un peso de unos 60 kilogramos, y tenía 17 años.Para diciembre del 2016, Sánchez Galaviz pesaba unos 120 kilos.“El reconocimiento en persona, a través de la cámara de espejos realizado por una de las mujeres que resultó herida, fue inducido e influenciado. No cumple con las formalidades de ley porque a ella primero se le presentó una fotografía vieja y en el juicio es la única testigo que señala a mi representado y no debe ser suficiente para un fallo condenatorio tomando en cuenta que hay cuatro testigos que lo ubican en otro lugar, lo están sentenciando por algo que no cometió”, afirmó el defensor.El padre del sentenciado indicó que ellos son agricultores y en diciembre del 2016 Refugio Vladimir se había inscrito en la UACJ para estudiar; precisó que viven a unas cuadras de la casa de las víctimas y su hijo nunca huyó del lugar porque es inocente. Además refirió que estando en reclusión nació un hijo de Refugio y su abuelo murió, y toda la familia está sufriendo el encarcelamiento.El próximo martes el Tribunal de Enjuiciamiento dará lectura a la sentencia y determinará la pena a imponer a Refugio Vladimir.

