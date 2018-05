Invitan a 'fiesta' para salvar a menores del alcoholismo

Con la finalidad de prevenir el alcoholismo en menores de edad, un grupo de padres de familia de Ciudad Juárez estarán presentando mañana lunes al conferencista Rodolfo Tercero, con su ponencia ‘La Fiesta del Siglo’.Lo anterior fue informado ayer a través del periódico católico Presencia, en donde se indica que el principal objetivo es crear conciencia en el uso y abuso de las bebidas alcohólicas.Lo anterior a través de una técnica llamada ‘neurobranding’, consiste en ambientar a los espectadores en el lugar del que se habla.Es decir, quienes asistan podrán observar un escenario como si fuera una fiesta, mientras se aborden temas como las consecuencias de tomar en exceso y las medidas de precaución que se deben atender al momento de salir a divertirse.La conferencia se impartirá este lunes 14 de mayo en el Centro Cultural Paso del Norte en tres fases. La primera será a las 9 de la mañana y está dirigida a estudiantes de secundaria; la segunda a las 12:30 del mediodía y es para estudiantes de preparatoria; y la última a las 7 de la tarde y es para padres y madres de familia.Rodolfo Tercero es un experto en la administración de empresas, con 22 años de experiencia en discotecas y turismo. Ha pasado años investigando sobre el alcohol, sus efectos y así creó la conferencia que se preocupa por la mortalidad de los jóvenes.En entrevista telefónica con el rotativo en mención, Tercero dijo que para poder hacer estas conferencias, había hecho investigaciones en donde descubrió que al año hay 22 mil muertes de personas jóvenes relacionadas con el abuso del alcohol.“Ya nosotros sabemos que la fiesta está padre y que la gente lo va a hacer, pero tiene que aprender a hacerlo bien, para no morir, no afectarse a ellos ni a su familia ni a otras personas”, dijo.Por ello, la idea es dar información a los asistentes, para que ellos aprendan a tomar decisiones asertivas y salirse de las zonas de riesgo.“Nosotros les decimos, por ejemplo, por qué no deben de tomar siendo menores de edad, qué les está pasando en su cerebro y por qué los está afectando”, explicó.Para mayores informes y compra de boletos, en redes sociales se invita a las personas a llamar al número (656) 629-15-16. (Karen Cano)a mayores informes y compra de boletos, en redes sociales se invita a las personas a llamar al número (656) 629-15-16

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.