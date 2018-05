Acusan a directivos de gastar cuotas... pero en su beneficio

Padres de familia de la escuela primaria federal Benito Juárez ubicada en la colonia Guadalajara Izquierda interpusieron una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública estatal en contra de directivos del plantel que presuntamente dispusieron de recursos reunidos mediante cuotas escolares y eventos.Rubén Galván Favela, tesorero de la sociedad de padres de familia, indicó que parte de los recursos se utilizaron en la dirección y biblioteca de los maestros cuando se debió utilizar en los salones donde estudian los niños, que están en malas condiciones.“Dispusieron de manera ilegal dinero de la mesa directiva para remodelar sus oficinas, algo fuera de prioridad dado que la escuela se gotea, tenemos baños en pésimo estado, la barda perimetral se está cayendo, los aires no funcionan, pasamos el invierno sin calentones porque la red general no funciona, todo está documentado”, refirió.Indicó que se pidió una auditoría que se realizó por parte de la Secretaría de Educación y Deportes, pero los resultados no han sido dados a conocer.“Dispusieron de 19 mil pesos en contubernio con la mesa directiva saliente para remodelar sus oficinas y la biblioteca donde pusieron un mini Split (aire acondicionado), los lugares donde están ellos cuando la prioridad deben ser los estudiantes”, dijo.Galván Favela, acompañado de padres de familia del plantel, acudió ayer a las oficinas de la Secretaría de la Función Pública ubicadas en la Unidad Administrativa José María Morelos donde presentó la denuncia.Con pancartas, señalaron a la directora del plantel Diana Elizabeth Soto Méndez de cometer las irregularidades y pidieron sea separada de ese cargo.“Estamos exhibiendo las anomalías y omisiones de los directores al no responder la petición de que se remuevan, hemos presentado evidencias por escrito de los malos manejos”, apuntó.El plantel se ubica en la calle Isla Vancouver e Isla Caledonia, cuenta con poco más de 400 niños en turno de la mañana donde se originó la inconformidad.

