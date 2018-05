Sigue en pie el Jrz Music, dice el Municipio

La administración municipal cambió su postura y ayer anunció que apoyará a los promotores del Jrz Music Fest para que el evento se realice, dio a conocer el secretario del Ayuntamiento, Roberto Rentería Manqueros.El funcionario aseguró que los trámites para la autorización del festival “están caminando, hemos dado la confianza al empresario para que continúe recabando la poca información que falta para poder llevar a cabo el evento”.El requisito que falta por cumplir son las cartas compromisos de los artistas que se presentarán, expuso el promotor de Jrz Music Fest, Eduardo Pérez Terrazas, ayer en una rueda de prensa conjunta con funcionarios municipales.El secretario del Ayuntamiento aseguró que el Gobierno está interesado que eventos de esta naturaleza lleguen a la ciudad por la derrama económica que representan y las opciones de entretenimiento.La semana pasada el alcalde Armando Cabada dio a conocer que el Municipio no había otorgada el permiso, porque no se habían cumplido ciertos requisitos, como que la boletara que contratarán para la venta de las entradas no tiene domicilio en México. El promotor aseguró ayer que la empresa StubHub sí tiene domicilio en el país.El anuncio se dio ayer luego de que el jueves en varias páginas, una de ellas “Conciertos de Juárez”, se comentó que el Municipio había negado la autorización para el evento, lo que generó inconformidad.“Lamentamos informar que después de haber presentado la documentación ORIGINAL solicitada por el Municipio de Cd. Juárez, NO fue otorgado el permiso por Dirección de Gobierno.“Jóvenes y amantes de la música, nosotros hemos iniciado la lucha contra la corrupción y autoritarismo; los invitamos a unirse a la lucha y exigir sus derechos. Esto va más allá que un festival”, se manejó en redes sociales como Facebook.El evento se realizará el 27 y 28 de julio en la Plaza de la Mexicanidad, y el empresario dijo que los boletos se venderán en diferentes puntos de venta ubicados en centros comerciales.

