Levantan su hogar en predio 'abandonado'

“Lo único que queremos es un pedazo de tierra, para tener algo nuestro”, declaró Héctor García, uno de los ciudadanos que viven en terrenos irregulares de la colonia Juanita Luna, al poniente de la ciudad.Desde hace 4 meses que ellos se apropiaron de un campo abandonado donde se jugaba beisbol; la intención era pedir al Municipio que se legalice su propiedad.De acuerdo con el Municipio, son unas 90 familias que invadieron el predio de alto riesgo las que ya aceptaron reubicarse a terrenos en la misma colonia.El director de Asentamientos Humanos, Arturo Ayala Galindo, expuso que de 15 a 20 no aceptaron, y esperarán a que quienes ya levantaron su casa con madera se lleven el material y sus pertenencias, para luego retirar a los que queden en el sitio.“No aceptan la reubicación; la razón es crear conflicto”, mencionó el funcionario.Ayala aseguró que la líder que está detrás de la invasión, María García, les cobraba a los colonos 70 pesos en cada junta.Dijo que últimamente María García pidió 800 pesos a cada familia para ampararse contra el Municipio porque no les van a permitir habitar en el predio, debido a que se encuentra en zona de alto riesgo.Agregó que los predios que ofrecieron en venta a los que se reubicarán son de personas que los pidieron pero nunca los habitaron o que se fueron de la ciudad y ya no los quieren.La versión de García es diferente, pues según él, hay otras 200 familias interesadas en asentarse en el predio.“Nadie le hacía caso a este lugar, aquí tiraron mucha basura, perros, hasta algunos muertitos, y ahora nos han venido a querer quitar, porque dicen que es de alto riesgo”, dijo.Este lugar se ubica en el cruce de las calles Isla Salomón y Baja California. Se trata de una especie de meseta, por cuyo costado está un arroyo que le daba desfogue a un dique cercano al perímetro.El terreno es irregular, arenoso, y se encuentra al pie de un panteón que se sitúa a desnivel. A simple vista hay al menos un centenar de “jacales” en construcción.“Hay personas que ya se están quedando aquí, otros se encuentran acarreando cosas, somos todos de colonias de por aquí, todos nos conocemos y cuidamos entre todos”, aseguró Héctor García.De la misma forma, dijo que ya se habían apartado al menos unos 200 lugares para familias que están interesadas en construir ahí su hogar, y formar una nueva colonia.Ayer, a través de un recorrido realizado por este medio, se pudo observar que la mayoría de las construcciones están hechas con madera y hule.En algunas se pueden apreciar puertas que no logran resguardar la totalidad de la entrada pero que están aseguradas con cadenas, así como sillones y sillas en los exteriores.“Como ya está haciendo calor, algunas familias están viniendo a dormir aquí, aunque no tengan techo. Hay madres solteras, personas que toda la vida hemos pagado renta, que estamos aquí no por querer tener algo, sino porque lo necesitamos”, dijo.Es el caso de Ada, una de las vecinas de Héctor, quien dijo que ella está dejando a sus hijos en la casa de su mamá en lo que logra limpiar y adecuar el lugar.“Tengo años pagando renta, no cotizo para Infonavit porque soy vendedora, y quiero algo para dejarles a mis hijos”, dijo.Ayala Galindo declaró que a partir del martes iniciará el proceso de posesión de las familias que aceptaron reubicarse y adquirir lotes en la Juanita Luna.“Evidentemente no vamos a convencer a María García, ella tiene su casa en la Plutarco Elías Calles y verdaderamente ella está con la esperanza de que no se realice esa reubicación”, manifestó. (Karen Cano / Araly Castañón / El Diario)