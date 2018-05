Retenes dividen a usuarios de redes

Los retenes implementados por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), tras el asesinato de dos personas en el exterior de un bar localizado en el bulevar Manuel Gómez Morín, dividieron a los usuarios de las redes sociales.Mientras que algunos cibernautas aplaudieron la medida al considerar que es posible que inhiba la presencia de personas armadas en en esa zona, otros opinaron que no son suficientes para disminuir la violencia, además de que podrían provocar abusos por parte de la Policía Municipal.La madrugada del pasado jueves, una balacera en el antro La Traicionera frente a decenas de clientes, dejó como saldo dos personas muertas y dos más lesionadas.Pese al operativo de sobrevigilancia que existe en este corredor comercial, no se logró la aprehensión de los responsables, quienes escaparon en una camioneta.¨Para mi ver y entendimiento hay que llenar de topes y reducir la velocidad a 5 kilómetros por hora, así no huyen tan rápido¨, manifestó Benny Hernández en el muro de Facebook de El Diario de Juárez.Jaime Vázquez opinó que ese tipo de operativos sólo sirven para detener a personas ebrias y ¨nadamás son para quitarles el dinero y a los que traen armas no los revisan¨.La publicación en esta red que tuvo un alcance de 90 mil personas alcanzadas, se dividió entre estas dos posiciones.También hubo quienes criticaron a los usuarios que están en contra.¨Que si no hacen, porque no lo hacen, que si hacen porque lo hacen. Ya decidan quñe diablos quieren¨, agregó Flavio Pérez.

