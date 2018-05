El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, dice confiar en que, el día de la elección, ante una candidatura que denomina de “riesgo”, los mexicanos se decidirán finalmente por la opción priista.“En esta contienda hay dos perfiles, dos alternativas, dos caminos hacia adelante: un camino que implica riesgo y un camino que implica confianza. Un camino que implica voltear a ver al futuro, y otro que implica voltear a ver el pasado. Yo estoy cierto que el país le va a apostar al futuro”, afirma.De gira por esta frontera y en entrevista con El Diario, el ex secretario de Desarrollo Social, de Relaciones Exteriores y dos veces de Hacienda, alude a esa experiencia en el servicio público como principal activo para remontar al candidato puntero, Andrés Manuel López Obrador.No le pesarán, considera Meade, ni el legado del sexenio de Enrique Peña Nieto ni aun las derrotas que vivió el tricolor por los escándalos de corrupción de sus correligionarios, como el ex gobernador chihuahuense César Duarte Jáquez, debido, dice, a que “ninguno de ellos está en la boleta”.—Las encuestas le dan 18 puntos, ¿cómo va a remontar?—Nos faltan tres momentos que son muy importantes. Un momento que durará poco más de 50 días, en donde vamos a escuchar, donde vamos a ver, contrastar, donde vamos a ponderar quiénes somos y qué proponemos. Después se abre un espacio de tres días de silencio, en donde, en familia, vamos a reflexionar qué es lo que queremos para el país. Y, finalmente, el día de la elección, en la intimidad, solo frente a la boleta, vamos a resolver a quién queremos confiarle el país, nuestras familias, nuestro futuro. Yo estoy seguro de que esta elección al final va a ser una elección sobre confianza, y el que le dará mayor confianza a este país soy yo.—¿Cómo reponerse del legado del PRI, de Peña Nieto, de Duarte Jáquez?—Ninguno de ellos está en la boleta. En la boleta hay una plataforma y una persona; esa persona soy yo, y la plataforma es la que estamos construyendo juntos. Uno vota hacia adelante, uno le va a confiar en esta elección no un legado, sino un futuro. Uno va a resolver hacia dónde camina el país, no por dónde ha caminado.—¿Cómo podría usted representar el futuro, si usted es parte de estos gobiernos?—Y en esos gobiernos he venido dando buenos resultados. Dos veces me confiaron el país en momentos difíciles por cuanto a la política económica se refiere. Quienes nos van a leer seguramente recordarán que, por muchos años, cada fin de sexenio implicaba para el país inestabilidad, y a mí me confiaron la Secretaría de Hacienda en una entrega de administración, en un cierre de sexenio, y fue un año donde el país creció, en paz, con estabilidad, generó empleo y se permitió una entrega que fue catalogada por todos como una entrega exitosa y ordenada. Por segunda vez se me confió la conducción de la política económica en el que probablemente haya sido el año más complicado desde 1995, y en ese año se logró por primera vez en una década, reducir la deuda como porcentaje del PIB. Por primera vez en una década tenemos un superávit, el año pasado, un año donde crecimos más de lo que los analistas esperaban al principio, en el que se generó más empleo, y algo muy importante: un año que empezó con perspectiva negativa de tres calificadoras que el día de hoy, las tres, mejoraron la calificación del país. Yo fui responsable de conducir esa política económica que al país le dio confianza.—Ahora esa política económica neoliberal está bajo cuestionamiento, no sólo en México sino en Estados Unidos…—Este no es un modelo económico neoliberal, es un modelo económico responsable, que por muchos años ha cuidado las finanzas públicas y ha cuidado que en México se tenga confianza. Y lo ha cuidado por varias administraciones, por muchos años. No es un legado exclusivo de una administración, pero es un legado que hoy permite que se tenga confianza en México, que se genere empleo, que se planteen alternativas de inversión.—Pero persiste la desigualdad, pese al crecimiento…—Es correcto. Y sin embargo, en 2016, que es cuando yo fui secretario, se lograron avances importantes en varios sentidos. Se logró avanzar en que los mexicanos tuvieran mejor acceso a la salud, que los estudiantes supieran que tienen posibilidad de atenderse en el Seguro Social, mejoraron las condiciones de vivienda, fue el número más importante de adultos mayores que tuvieron la oportunidad de cerrar su ciclo escolar y eso nos apunta a algo que el Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) hoy sugiere que se siga haciendo: que sigamos trabajando de la misma forma en pobreza, que profundicemos en la estrategia nacional de inclusión que nos tocó a nosotros diseñar e implementar.—Sobre Ciudad Juárez, ¿cuál es su diagnóstico sobre la problemática y su oferta específicamente para las problemáticas criminales?—Ciudad Juárez nos ofrece experiencias de que tengamos que hacer si quisiéramos recuperar la seguridad aquí y en el país. Lo primero que nos enseña Ciudad Juárez es que la prevención cuenta, que implica un trabajo de prevención, de construcción del tejido social, de presencia de gobierno, de los tres niveles de gobierno y de todos los sectores de la sociedad. Cuando Juárez se enfrentó a su reto de seguridad, acá se volcó un sector privado comprometido, una sociedad civil activa y de todas las dependencias y niveles de gobierno, eso tendríamos que hacer en prevención de todo el país.Prevención no puede ser un programa de gobierno o una secretaría, tiene que ser una actitud y de despliegue que implique a todos los niveles de gobierno y a todos los sectores, y ese es un pilar de una estrategia que serviría como sirvió en Juárez y que servirá en todo el país.—Específicamente, sobre el combate del crimen organizado, ¿cuál es su plan? ¿Igualmente, el descabezamiento (de los grupos)?—El crimen organizado ha cambiado mucho en su naturaleza y en su despliegue territorial. El crimen organizado hoy tiene ingresos por el tráfico de drogas pero también por el tráfico de personas y por tráfico de armas, y tiene ingresos por el ‘huachicoleo’, por el control de penales, por la extorsión, por el robo, por el secuestro. Eso quiere decir que necesitamos mejores elementos de inteligencia e investigación para una delincuencia organizada que no está especializada solamente en tráfico, sino que tiene un despliegue mucho más amplio, por eso la importancia de cambiar la escala, por eso la importancia de que los actos tengan consecuencia. Si queremos enfrentar a una delincuencia organizada, no es un tema de cabezas o de articulación, es un tema de consecuencias y de capacidad de investigación, si las mejoramos, eso nos va a permitir que la delincuencia organizada sepa que hay consecuencias. Y si a eso sumamos la prevención y sumamos la disuasión, vamos a lograr tener un reto simple de seguridad pública, no un reto como el que hoy tenemos, que con impunidad, la delincuencia organizada disputa incluso territorios.—Sobre las propuestas de los empresarios locales, como la disminución del IVA, una mejor distribución fiscal, ¿cuál es su postura?—Construir una agenda amplia, que recoja y que revise integralmente ingresos y gasto; la postura tiene diferentes elementos que no se pueden acotar a un solo elemento. Tenemos que revisar en Juárez, por ejemplo, todo el régimen de predespacho de forma tal que podríamos lograr que ni lo logístico ni lo tributario impactaran en toda la región. Si nosotros logramos un buen predespacho en la frontera, eso permitiría que dejara de ser relevante en lo fiscal y en lo logístico los temas que aquí se están planteando.