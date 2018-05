Vecinos de la colonia Emiliano Zapata reportaron a El Diario el problema de la falta de luminarias en la avenida División del Norte, situación que ha generado inseguridad y temor en el sector, mencionaron.De acuerdo con María Francisca, quien habita en la zona desde hace 65 años, dicha problemática ha sido constante desde hace al menos 5 años y a pesar de que la han reportado algunos vecinos, señala que las luminarias encienden un día y luego ya no vuelven a prender por mucho tiempo.“El otro día duró toda la noche y luego otro día ya no hubo luz. Dije, ¿qué pasó? Tan bonito que estaba y qué pronto nos la quitaron. Yo digo, es una avenida, ¿por qué no va a haber luz? Si más arriba las luces están encendidas de día y en la noche están apagadas”, expresó.La entrevistada mencionó que hace 15 días acudió personal de Alumbrado y que esa misma noche sí hubo luz, pero al día siguiente todo estaba nuevamente oscuro e incluso hay quienes temen salir de sus casas por la falta de luminarias.Narró que en la zona hay un restaurante y cuando salen las personas de noche nadie las ve por la oscuridad y los vecinos temen que haya atropellos o robos, que sí se han registrado por la misma falta de luz.“Ahora que si uno también pone las luces afuera le vienen los recibos bien caros, ¿cómo nos vendrán después? Para tener un foco de este lado y del otro lado en la doctor Pedro de Alba, no es justo eso”, dijo.Graciela González, vecina del sector desde hace 52 años, expuso que pese a ser una colonia tranquila donde la mayoría de los vecinos se conocen, el problema de las luminarias ha dejado al sector vulnerable en cuanto a seguridad, por lo que solicitan a las autoridades que se reparen las luces.Vecinos de la colonia Emiliano Zapata reportaron a El Diario el problema de la falta de luminaria en la avenida División del Norte, situación que ha generado inseguridad y temor en el sector, mencionaron.De acuerdo con María Francisca, quien habita en la zona desde hace 65 años, dicha problemática ha sido constante desde hace al menos 5 años y a pesar de que la han reportado algunos vecinos, señala que las luminarias encienden un día y luego ya no vuelven a prender por mucho tiempo.“El otro día duró toda la noche y luego otro día ya no hubo luz. Dije, ¿qué pasó? Tan bonito que estaba y qué pronto nos la quitaron. Yo digo, es una avenida, ¿por qué no va a haber luz? Si más arriba las luces están encendidas de día y en la noche están apagadas”, expresó.La entrevistada mencionó que hace 15 días acudió personal de alumbrado y que esa misma noche sí hubo luz, pero al día siguiente todo estaba nuevamente oscuro e incluso hay quienes temen salir de sus casas por la falta de luminarias.Narró que en la zona hay un restaurante y cuando salen las personas de noche nadie los ve por la oscuridad y los vecinos temen que haya atropellos o robos, que sí se han registrado por la misma falta de luz. “Ahora que si uno también pone las luces afuera sí le vienen los recibos bien caros, ¿cómo nos vendrán después?”, dijo.“Yo sugeriría que vinieran y las pusieran bien (las luminarias), que le echaran más ganas a lo que están haciendo porque las ponen y luego se va la luz”, comentó María de Jesús, habitante de la zona.Al respecto David Campos, vocero de Servicios Públicos Municipales, dio a conocer que son varias avenidas de la ciudad las que se encuentran en las mismas condiciones, y que dicha situación puede ser generada por una pandilla que detectó la Mesa Central.“Sabemos que se dedican a asaltar y a molestar estudiantes y Alumbrado estaba haciendo unos recorridos nocturnos y al parecer detectaron varias avenidas en esa situación”, expresó.El funcionario informó que la dependencia trabaja en un reporte para que unidades de Seguridad Pública realicen recorridos por las zonas que denuncian esta problemática y así detectar si se hace un mal uso de las luminarias. (Abril Salgado/El Diario)

