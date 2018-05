Entregan cuerpo equivocado, y luego corrigen

Jorge Alberto Carrillo González, de 37 años, recién llegó a Juárez en busca de trabajo. Había transitado de Monterrey a Torreón y decidió regresar a la frontera para estar más cerca de sus hijos, entre ellos Víctor, de 17 años.El adolescente sabía de la situación económica de su padre y ante la falta de recursos económicos pidió trabajo en una maquiladora donde lo emplearon pese a su minoría de edad y hoy recibiría su primer pago. Padre e hijo estaban comiendo junto a Javier Carrillo González, de 27 años, cuando un grupo armado irrumpió en la casa ubicada en la calle Santa Inés y San Fermín y les dispararon.Dentro de la casa estaban dos niños de 5 años y una mujer que alcanzó a ocultarlos bajo la cama al escuchar gritos y luego disparos.Padre e hijo alcanzaron a verse a los ojos antes de morir desangrados. Javier, balbuceó a su mujer que cuidara a sus hijos y poco después murió.“No hay ninguna conexión con drogas, ni con nada. Ellos eran hombres de bien, dedicados a sus hijos, por los que trabajaban. Mi sobrino tenía una semana trabajando para ayudar en su casa, apenas iba a cobrar su primer sueldo este viernes”, dice Vicky Carrillo.Ella, junto a otros familiares denunció públicamente una probable negligencia del Ministerio Público, adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos contra la Vida (UEIDCV), que entregó a la familia el cadáver equivocado de Jorge.Los hermanos serían velados en el domicilio de su madre y el menor en la vivienda de su familia materna.Fue la madre de Jorge y Javier quien descubrió que la persona que estaba dentro del ataúd metálico no era su hijo y así lo gritó.“Lo vimos y pues sí, descubrimos que se trataba de un hombre con tatuajes, que no se parecía a él y le llamamos a la Funeraria Lourdes para que recogiera el cuerpo. Como a las tres de la mañana nos trajeron a Jorge, ya no hubo error”, expuso Vicky.“Es indignante el trato que nos dio el Ministerio Público, es un error terrible”, reprobó.Alejandro Ruvalcaba Valadez, vocero de la Fiscalía General del Estado (FGE), dijo que fue la familia la que reconoció el cadáver por medio de fotografías y el Ministerio Público sólo hizo la documentación para la entrega del cuerpo basado en la identificación que hicieron previamente los deudos.“La familia vino, estaban muy nerviosos, se les enseñó la serie fotográfica y dijeron que se parecía. Cuando se dan cuenta que no es, se regresa el cuerpo y se les entrega el que sí es”, precisó el vocero.Descartó que este error sea motivo de una sanción para el Ministerio Público adscrito a esta unidad.Dijo que ante esta situación, que no reconoció como falla de la representación social, sino de la familia, dijo que se analiza el protocolo de reconocimiento de cuerpos y serán más drásticos en los documentos que deben entregar las personas que identifican a las víctimas de homicidios dolosos.“Fue la familia la que dijo que era su ser querido y después que no era”, resumió el portavoz. La familia afectada expuso que no se pueden esperar más de la autoridad investigadora, ya que fueron detenidos dos de los presuntos responsables y presuntamente ya fueron liberados.Ayer se buscó al personal de la funeraria para obtener su versión de los hechos, sin embargo, el local comercial que ocupaban en la calle Laguna de Bustillos está desocupado y según vecinos tiene más de un año que la empresa se retiró y al parecer pide el apoyo de otra empresa para embalsamar y velar los cuerpos por falta de local comercial.El vocero no precisó si esto es irregular, ya que como proveedor del Gobierno de Estado debe contar con establecimiento y reunir una serie de requisitos sanitarios que al parecer omite la empresa.Otra situación irregular que se ha detectado con algunas empresas que prestan el servicio funerario a través de la Unidad de Atención a Víctimas es que las carrozas carecen de placas de circulación y algunos vehículos circulan con engomados rojos, como es el caso de la Funeraria Ramírez y otras, se observó.