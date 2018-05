Autos chuecos aumentan parque vehicular

La mayoría de los vehículos que engrosaron el parque vehicular en el último año son vehículos irregulares que no han sido importados al país, afirmó la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM).La vocera de la dependencia, Alejandra Solís, afirmó que los autos portan engomados que expiden diversas agrupaciones que se dedican a empadronar unidades “chuecas”.El subdirector de la dependencia, Francisco Franco Trejo explicó que en un año aumentó el padrón vehicular, y de 567 mil automotores registrados en el 2017, hasta abril de este año había 800 mil.Indicó que del total de autos, 567 mil están regularizados, y el resto, es decir unos 200 mil, porta placas de El Paso, de otros estados, traen engomados “rojos” o son “flotantes” que también son irregulares pero circulan sin ningún documento.Ayer la vocera explicó que la mayoría de los autos que elevaron el padrón son unidades con engomados “ilegales” de diferentes organizaciones.El aumento de autos ocasiona que los tiempos de traslado en las horas pico se dupliquen, expuso Franco esta semana en la comisión de regidores de Seguridad Pública.Comerciantes de vehículos estiman que cada semana ingresan a la ciudad entre mil 200 y mil 400 automóviles que esperan ser colocados en el mercado de unidades usadas.Alberto Rivera Gutiérrez, presidente de la Asociación de Comerciantes de Autos La Curva Perimetral, explicó que ese cálculo incluye la cifra total de importaciones que se realizan desde el cruce Guadalupe-Tornillo.“Prácticamente la mayoría, como el 80 por ciento, es de comerciantes y el otro 20 por ciento es de particulares. Ese flujo se mantiene hasta ahorita”, comentó.En este tono, ciudadanos como Isamar Gabriela Vázquez, consumidora de estos autos de segunda mano, sostienen que el uso del automóvil, aunque éste no sea una unidad nueva, es una necesidad en virtud de las condiciones en que se encuentra la ciudad.Para esta mujer de 25 años, propietaria de un Mitsubishi Mirage 2001 que adquirió en un lote de autos por 17 mil pesos, el uso del transporte público no es una opción dado el mal estado en que se halla.“No uso el transporte porque se pierde más tiempo, hay que caminar más, hay más riesgo. Es mucho más seguro utilizar carro. Haría falta que la ciudad estuviera más segura y que el transporte fuera de mucho más calidad”, comentó.El Diario visitó ayer por la tarde el establecimiento conocido como “La Curva” y constató que la actividad era muy baja.De acuerdo con vendedores, por lo general los últimos días de diciembre y las primeras semanas de enero las ventas suben, de tal modo que suele venderse cerca del 65 por ciento de su mercancía.En cambio, aseguraron, en meses como abril, mayo y junio, las ventas son mucho más lentas.Gabriel García Moreno, profesor de la Maestría en Planificación y Desarrollo Urbano de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), señaló que, de continuar la misma tendencia, un probable escenario es que la ciudad requerirá mayor espacio para estacionamientos y calles.Desde la perspectiva del académico, esta es una situación que no es sostenible en virtud de que no existen ni el espacio ni los recursos para su construcción y mantenimiento.“Por eso las políticas públicas alrededor de la movilidad están abogando por un uso más racional del espacio, lo que implica mayor promoción e inversión del transporte público (metro, tranvía, autobús) y migrar hacia un modelo que dependa en la menor medida de lo posible en el auto”, señaló.Para García Moreno, sin embargo, Juárez no cuenta tampoco con condiciones para ese tipo de movilidad.“Pero eso no significa que nunca vayan a existir. Ciudades con mejores condiciones económicas que Juárez se están dando cuenta de que les sale más barato invertir en los tres primeros lugares de la pirámide de movilidad (caminar, bicicleta y bus), que hacia otro tipo de transporte”, indicó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.