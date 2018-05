Un tercio de los partos son de madres solteras

Las mujeres que ejercen su maternidad en soltería son cada vez más numerosas que las que se convierten en madres una vez que están casadas, muestra un análisis de los últimos 28 años, realizado con estadísticas oficiales.Datos sistematizados por la Dirección General de Información en Salud (DGIS) indican que el año pasado, 36 por ciento de los 23 mil 348 nacimientos en todas las unidades médicas y hospitalarias de Ciudad Juárez correspondieron a mujeres solteras, que son la mayoría.De acuerdo con la Dirección General de Información en Salud (DGIS), en el 2017, el 28 por ciento de los alumbramientos fueron de aquellas que estaban casadas.El resto de los nacimientos provinieron de mujeres viudas, que viven en unión libre y con estado civil no especificado.En contraste, hace 28 años, en 1990, el 58 por ciento de los alumbramientos eran de mujeres unidas a su pareja por medio del matrimonio y sólo el 11 por ciento de solteras, indica la DGIS.Estas cifras implican que los nacimientos producto de madres solteras crecieron un 270 por ciento al aumentar de 2 mil 232 en 1990 a 8 mil 267 en 2017, mientras que los de madres casadas decrecieron 47 por ciento al disminuir de 12 mil 220 a 6 mil 490.Por convicción propia, con un hijo de tres años bajo su cuidado, Eugenia es una de esas mamás desvinculadas de una pareja sentimental que forman parte de la estadística.“Yo no tenía pensado ser mamá soltera pero ahora lo decidí”, comenta la mujer de 33 años. “Fue un hecho circunstancial. Las cosas no funcionaron con mi exmarido, pero decidí que lo más importante es mi hijo y que por él es que yo tengo que levantarme todos los días a buscar cómo sacarlo adelante”.Desde la apreciación de la socióloga María Teresa Almada Mireles, profesora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), es innegable que han ocurrido cambios en cuanto a la forma en que las mujeres enfrentan su maternidad.Para la activista, directora de la organización Casa Promoción Juvenil, las transformaciones tienen que ver con el hecho de que las relaciones de pareja son hoy menos estables que en el pasado, de tal modo que es más común que las uniones, cuando suceden, ni siquiera se registren oficialmente.En la opinión de Almada Mireles, las mujeres asumen su papel de madres en solitario porque así lo decidieron o debido a la “irresponsabilidad” de algunos hombres.“Muchas tienen que ser madres en condiciones muy difíciles, desdoblándose entre la maternidad y el trabajo”, señala. “Sin que haya en la ciudad soportes, espacios de cuidado infantil, políticas realmente de apoyo. Muchas, en la pobreza, en la lejanía de sus viviendas con respecto a los trabajos mal remunerados”.Todos estos factores, sostiene la docente de la UACJ, provocan que la maternidad sea una ardua tarea que exige a las mujeres hacer grandes sacrificios en condiciones muy adversas para ellas, encima de que, señala, no existen políticas públicas para su beneficio.“No tenemos consideraciones que pudieran ser estímulos fiscales para las madres solteras, no tenemos un sistema de seguridad social que atienda sus condiciones, no tenemos un sistema de cuidado infantil sólido en la ciudad”, refiere Almada Mireles. (Fernando Aguilar/El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.