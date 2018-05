Un perro salvó a una mujer de ser violada. Luego de que el agresor ingresó a una casa ubicada en la colonia Melchor Ocampo y derribó a la víctima, el can se le fue encima y lo mordió.El domingo pasado alrededor de las 9:30 de la mañana presuntamente Arturo Reyes Macías entró a una casa ubicada en la avenida Reforma de la colonia Melchor Ocampo y sorprendió a una mujer –cuya identidad quedó bajo reserva judicial– y comenzó a golpearla, indican los datos recopilados ayer durante la audiencia en el juzgado.Según la declaración de la víctima, a la vez que le pegaba, Reyes Macías le decía: “ahora te toca a tí… te va a gustar”, y le hacía tocamientos lascivos en partes íntimas. Cuando él se estaba bajando el pantalón, el perro –propiedad de la atacada– se desató y se abalanzó en contra del agesor, comenzando a morderlo.Mientras el animal atacó a Reyes Macías, la víctima pudo pedir auxilio.En la audiencia, la fiscal dijo que a las 09:54 de la mañana se recibió una llamada al 911 reportando un ataque sexual en proceso. Por lo que se generó el folio número 3990760 y al lugar fueron enviados cuatro agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), quienes al llegar alcanzaron a ver a un hombre que estaba brincando un barandal de madera de la casa y estaba muy agitado. Al mismo tiempo escucharon los gritos de una mujer que decía: “auxilio, me quieren violar”.Entonces los elementos entraron a la propiedad y en el patio encontraron a una mujer tirada boca arriba, con la ropa rota y le observaron varios golpes, según la narración de los hechos.El recuento de la fiscal indica que los preventivos solicitaron una ambulancia, pero para Arturo Reyes Macías, quien presentaba varias mordeduras. Cuando el hombre ya se encontraba recibiendo asistencia médica, la víctima se acercó a la ambulancia y lo identificó como su agresor.A las 10:45 horas se formalizó la aprehensión, así lo informó una agente del Ministerio Público (MP) al juez de Control Félix Aurelio Guerra Salazar en una diligencia efectuada el miércoles pasado en la novena sala de los juzgados locales.El juzgador declaró legal la detención y permitió a la fiscal formularle cargos. La representante social clasificó los hechos como constitutivos del ilícito de violación en grado de tentativa.Durante la audiencia, Reyes Macías, a quien a simple vista se le observó una mordedura en la nariz, parecía desorientado. Trascendió que padece de sus facultades mentales.El juez le impuso a Reyes la medida cautelar de prisión preventiva por un plazo máximo de dos años y fijó la audiencia de vinculación o no a proceso para hoy a las 10:00 horas. El sospechoso quedó a disposición de un Tribunal de Control acusado del ilícito de violación en grado de tentativa. (Blanca Elizabeth Carmona/El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.