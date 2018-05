Llenan huecos en red de pavimento

A más de 10 años que inició la construcción de fraccionamientos de viviendas de hasta un millón de pesos en la zona oriente del bulevar Francisco Villarreal e intersección con Manuel Gómez Morín, apenas empezarán a llenarse los huecos que existen en la red de pavimento.Un ejemplo es la calle Camino Viejo a Escudero, donde una constructora que desarrollará casas en el área completa el acceso a la avenida Gómez Morín, por años de terracería, afirmó el regidor coordinador de la Comisión de Fraccionamientos, Alfredo Seáñez Nájera.Otra calle que se terminará de consolidar es la calle De las Aldabas, pues ahí únicamente se construyó un cuerpo de la vía y en el otro hay terracería.El edil agregó que un colegio ubicado sobre Camino a Escudero invertirá en la pavimentación del cuerpo de la vialidad que le corresponde.“Ese es uno de los sectores que van a quedar muy bien, está quedando muy bien, es de los sectores que se le ha metido buen recurso de las transferencias”, aseguró.Dijo que en todo ese sector conocido como Valle del Sol, muchos desarrolladores no cumplieron las obras urbanas que les correspondían y dejaron calles inconclusas.“Lo que tenían que hacer por ley no cumplieron y son problemas heredados”, mencionó el regidor coordinador de la Comisión de Fraccionamientos, Alfredo Seáñez Nájera.Las empresas incumplieron del 2014 al 2016 con el Reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible del Municipio de Juárez, que los obliga a entregar los fraccionamientos completos, con vialidades internas y colindantes, de acuerdo con datos de la Dirección de Desarrollo Urbano.Ahora, las constructoras que trabajan en nuevos fraccionamientos de vivienda pavimentarán un tramo de la calle Camino a Escudero a Manuel Gómez Morín y se completarán los dos cuerpos de entrada al fraccionamiento Las Aldabas.En estos casos se aplica el método de transferencia de potencial que permite que constructoras inviertan en infraestructura urbana a cambio de no tener que ceder parte del predio donde edifican para equipamiento de la zona.Al edificar un fraccionamiento o áreas comerciales, las constructoras deben entregar por ley al Municipio el 12 por ciento del terreno para equipamiento urbano, sin embargo en las áreas consolidadas en lugar de ceder el terreno, realizan obras urbanas del valor del predio, en sitios donde determine la autoridad.En el caso de los fraccionamientos aprobados por el Cabildo, por ejemplo “Reserva Sur”, que se edifica en la calle Campos Elíseos y avenida Del Sauce, como transferencia de potencial urbano la constructora pavimentará un tramo de la calle Camino a Escudero. También terminará el cuerpo que le falta a la calle De las Aldabas, que llega a Camino a Escudero. (Araly Castañón/El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.