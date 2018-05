Pese a que el bulevar Gómez Morín es una de las zonas más vigiladas, y a que el Municipio ha exigido a los propietarios de bares que contraten policías especiales, en los últimos 20 meses se dieron cuatro ataques con un total de 8 homicidios en distintos antros ubicados en el denominado “corredor seguro”.Además de la violencia, los problemas generados por dichos bares que enfrentan los vecinos de algunos fraccionamientos como Fuentes del Valle, El Crucero y Rincones de San Marcos, no han sido atendidos por las autoridades.El último atentado ocurrió la madrugada de ayer jueves en el exterior de un antro, lo que volvió a causar temor entre cientos de familias que dormían; primero por el ruido de la balacera y después por el paso de vehículos a gran velocidad por calles de algunas colonias, minutos después de la ejecución de dos personas.“Otra vez despertándome por los balazos y tantos policías… algo pasó otra vez en los antros”, dijo ‘Claudia M.’ en uno de los grupos de WhatsApp utilizados por vecinos de Fuentes del Valle.El pasado 23 de abril, el presidente municipal, Armando Cabada Alvídrez, aseguró luego de un ataque en un centro nocturno que exhortaría a los propietarios de bares a contratar policías especiales para evitar el ingreso de personas armadas a estos negocios.“Les pediremos que hagan esas revisiones o tendremos que entrar nosotros a los negocios y eso no les gusta”, expuso el alcalde.Hasta hoy la solicitud no ha rendido frutos. Tampoco las autoridades locales han implementado operativos especiales para contener los hechos violentos en la zona.Los mismos vecinos en ese grupo cuestionaron la presencia de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), que no han contenido la violencia y el desorden vial, pese a la colocación de un semáforo preventivo frente a la Plaza Trigal, donde cuatro clientes de bares fueron atropellados el pasado 1 de abril.Desde entonces, cada fin de semana, elementos de la Policía y Tránsito se colocan en ese lugar para hacer labores preventivas. Sin embargo los peatones continúan sin respetar los señalamientos viales.“Hay policías toda la noche por todas partes, se estacionan en las gasolineras y en las plazas, pero justo cuando hay ejecuciones, nadie aparece”, escribió en ese grupo ‘Mario D.’.Los últimos 20 meses trajeron cuatro ataques en ese sector con saldo de ocho muertos.En el tramo que va de la Tecnológico –donde se ubica el puente 'al revés'– hasta el Paseo de la Victoria, los viernes y sábados participan en la vigilancia durante la noche al menos 15 unidades de la SSPM y Tránsito, según recorridos realizados por El Diario.Otro inconveniente denunciado por los vecinos en los últimos años es la falta de cajones de estacionamiento en las plazas donde se ubican los bares, lo que provoca que sus clientes obstaculicen las cocheras de sus viviendas.El primero de los ataques de estos últimos 20 meses fue en el Tr3s Mentiras el 8 de octubre de 2015, donde ejecutaron a tres frente a decenas de clientes.El segundo fue el 25 de mayo de 2017 en la Plaza Santa Rita. En este evento ejecutaron a uno y además la Policía dio muerte a un sicario.El tercer ataque en el período en mención fue el 6 de abril de 2018. Asesinos ingresaron al bar La Playita y ejecutaron a un cliente.El cuarto evento fue el de este jueves en la madrugada, con saldo de dos muertos y dos heridos en La Traicionera. (Antonio Flores Schroeder / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.