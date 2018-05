Jornada violenta: 10 asesinatos

Una nueva jornada violenta se vivió en la ciudad ayer, al reportarse 10 asesinatos y al menos siete personas lesionadas, según la Fiscalía General del Estado (FGE).Los crímenes fueron cometidos en sitios públicos, ante testigos, lo que generó pánico entre ciudadanos que condenaron la violencia que ha provocado 36 asesinatos en los primeros 10 días del mes.“Hubo cambios de nueva cuenta en la estructura de La Línea. El que llega como es tradicional quita del camino a los que trabajaron con el anterior”, dijo ayer el fiscal general al explicar el motivo de la violencia que esta semana repuntó.Hasta el cierre de esta edición ninguna corporación reportó la detención de los sicarios, mientras que policías federales, estatales y municipales se movilizaron por toda la ciudad, lo que aumentó el miedo de los ciudadanos que empezaron a denunciar públicamente arrestos ilegales y revisiones físicas en las que despojan hasta de monedas durante el esculque.Por ejemplo en el asesinato reportado en la Zona Centro, los comerciantes optaron por cerrar sus negocios. En algunos casos dejaron a los clientes dentro como medida de seguridad mientras los policías “peinaban” la zona.Los viandantes, entre ellos madres que iban acompañados de sus hijos estudiantes, quedaron aterrados ante el ataque en el corredor peatonal.Alejandro Ruvalcaba Valadez, vocero de la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que el primer evento fue reportado a las 00:58 horas en el bulevar Manuel Gómez Morín, en el exterior del restaurante-bar “La Traicionera”, donde hubo dos muertos y dos heridos.A las 01:25 horas en el cruce del bulevar Zaragoza y calle Ciruelo de la colonia El Granjero fue asesinado un hombre de momento no identificado.La víctima, según se estimó, tenía de 25 a 30 años y como huellas externas de violencia presentó heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. Los peritos especializados en la escena del crimen aseguraron cuatro elementos balísticos calibre 9 milímetros.A las 03:24 horas, en la intersección de las calles Mariano Abasolo y Manuel Acuña en la colonia Barrio Alto, fue asesinado un hombre no identificado quien presentó excoriaciones y heridas producidas por arma blanca en diferentes partes del cuerpo.A las 09:50 horas en el cruce de las calles Gildardo Magaña y avenida Insurgentes de la Unidad Habitacional Emiliano Zapata un hombre fue asesinado, al parecer con arma de fuego, y su cuerpo fue abandonado sobre un viejo sillón localizado sobre la vía pública.El cadáver fue localizado por un vecino que salió de su casa, se acercó para ver las condiciones del sillón y localizó el cuerpo de un hombre que tenía la cabeza cubierta con una bolsa de plástico, sangre en la vestimenta, así como un cinto en el cuello y cubierto con cobijas.Poco después de las 14:00 horas un vendedor de aguas frescas fue asesinado en el corredor peatonal de la calle Rafael Velarde, a unos metros de la Javier Mina, informaron policías municipales.Decenas de viandantes fueron testigos del crimen y corrieron aterrorizados.Clientes y locatarios expusieron que el hombre asesinado atendía un puesto de aguas frescas cuando llegaron dos hombres armados y le dispararon al menos en cuatro ocasiones.La víctima hasta el momento no ha sido identificada.En el lugar los elementos de la Policía Pedestre se desplazaron para acordonar la escena del crimen, mientras las unidades motorizadas y patrullas iniciaron un rastreo en la zona Centro en busca de los agresores.Esta zona es considerada como el principal punto de venta de drogas al menudeo del grupo delictivo “Los Aztecas”, reportó personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.Minutos después un hombre fue asesinado y otros tres resultaron herido en un ataque a mano armado registrado en el cruce de las calles Dalias y Violetas de la colonia Felipe Ángeles, en el poniente de la ciudad.La víctima quedó sobre una calle ascendente de terracería, mientras que los heridos fueron trasladados por sus familiares en vehículos particulares a diferentes hospitales.Versiones de testigos indican que los cuatro hombres estaban en el exterior de un domicilio, ubicado sobre una loma, cuando llegaron los agresores armados. Aunque las personas trataron de correr para ponerse a salvo fueron alcanzados por las balas.Después de las 15:00 horas un hombre fue asesinado en el interior de una vivienda ubicada en las calles Mamulique y Altamirano de la colonia Mariano Escobedo, ubicada al poniente de la ciudad.Personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) informó que en el lugar de los hechos resultó herida una mujer, madre del hombre asesinado.Testigos informaron que el hombre de 25 a 30 años era perseguido por dos personas armadas. Alcanzó a entrar a su casa y los sicarios irrumpieron al hogar en forma violenta y dispararon sin importar que la madre estuviera presente.A las 6 de la tarde una mujer fue ejecutada en el interior de una vivienda ubicada en las calles Pavorreal y Tercera de la colonia División del Norte.Vecinos del sector informaron que escucharon detonaciones y después fue localizada la víctima, de entre 50 y 55 años.A las 7:30 de la tarde, en las calles Francisco Bocanegra y Juan Escutia de Zaragoza, una pareja que viajaba en una camioneta Astro fue atacada a balazos.En el lugar quedó sin vida el varón, mientras que la mujer fue atendida por rescatistas para después ser trasladada a un hospital.

