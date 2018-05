La Gómez: 20 meses, cuatro ataques y 8 muertos

Pese a ser una de las zonas más vigiladas por la policía y a la solicitud de la alcaldía para que los bares cuenten con mayor seguridad, los últimos cuatro ataques en antros de esa zona han dejado ocho víctimas.La madrugada de este jueves, tres hombres mataron a dos personas en el exterior del bar La Traicionera, frente a decenas de testigos.LEER: Localizan auto que habría sido utilizado en ejecución en bar de la Gómez El pasado 23 de abril, el presidente municipal, Armando Cabada Alvídrez, aseguró que exhortaría a los propietarios de bares a que contraten policías especiales para evitar que ingresen personas armadas a estos establecimientos.LEER:“No es posible que el dueño de un negocio de esta índole no prevenga que pueda pasar una situación de éstas. Les pediremos que hagan esas revisiones o tendremos que entrar nosotros a los negocios y eso no les gusta”, expuso el presidente municipal.Hasta hoy los propietarios de estos negocios no han mostrado interés a la propuesta de las autoridades municipales.(8 de octubre de 2016)Tres hombres fueron asesinados a balazos esta madrugada en el interior de un bar donde también una mujer resultó lesionada.Los hechos se registraron a la 01:00 de la mañana en el negocio denominado Tr3s Cantinas, mismo que se ubica en bulevar Manuel Gómez Morín y calle Del Trigal.De acuerdo a la información recabada en el lugar dos hombres que se encontraban entre los clientes llegaron hasta donde estaba un grupo de personas y sin mediar palabra, dispararon a corta distancia para después huir.(25 de mayo de 2017)Jaime Eduardo Hernández, de 21 años, fue asesinado en la madrugada en el exterior de un bar situado en el corredor del bulevar Manuel Gómez Morín.Iba a subir a un auto que presta el servicio de traslado con la aplicación Uber, cuando recibió varios impactos de bala; el chofer particular resultó ileso, dio a conocer Arturo Sandoval Figón, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).El probable agresor fue identificado como José Manuel García Acosta, de 32 años y originario de Camargo, Chihuahua, el cual fue abatido por policías municipales durante un enfrentamiento a balazos, informó Alejandro Ruvalcaba Valadez, vocero de la Fiscalía General del Estado (FGE).(6 de Abril 2018)Pese a ser uno de los corredores comerciales más vigilados en la ciudad, el bulevar Manuel Gómez Morín fue escenario de una ejecución en uno de sus bares, esta madrugada.El homicidio ocurrió a las 00:22 horas en el interior del 'Bar de Todos', ubicado a la altura del fraccionamiento Campestre.De acuerdo con testigos, tres hombres armados se aproximaron a un grupo de personas, de los cuales ubicaron a uno de ellos y le dispararon a corta distancia.(10 de mayo)Una balacera ocurrida afuera de un bar del corredor comercial Gómez Morín, dejó como saldo dos personas muertas y dos más lesionadas.Fue a las 00:30 horas, cuando policías preventivos fueron comisionados para acercarse al bar 'La Traicionera', en donde se reportaba un ataque armado contra clientes.Cuando los uniformados llegaron encontraron a dos hombres sin vida, uno de ellos sobre la banqueta y otro en la calle, a lado de un carro Ford Mustang negro.Personal de seguridad del negocio brindó ayuda a otros dos que tenían lesiones de bala y quiénes fueron llevados por paramédicos a un hospital.

