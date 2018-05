Balacera en bar deja 2 muertos y 2 heridos

Dos hombres fueron asesinados y otros dos resultaron heridos en un ataque perpetrado durante los primeros minutos del jueves en el restaurante-bar “La Traicionera”, ubicado en el corredor seguro del bulevar Manuel Gómez Morín.Hasta el cierre de esta edición la Fiscalía General del Estado (FGE) aún no proporcionaba las identidades de las víctimas.Sin embargo, a través de las redes sociales trascendió que uno de los fallecidos, identificado como Juan Manuel Ortiz Robles, era guardia de seguridad del negocio y quien supuestamente intervino en una discusión sostenida dentro del bar.Alejandro Ruvalcaba Valadez, vocero de la FGE, dio a conocer que el reporte de hechos fue recibido a las 00:58 horas y en la escena del crimen fueron asegurados 28 elementos balísticos calibre .45 y 9 milímetros.El ataque ocurrió en la vía pública y varios ciudadanos cuestionaron la efectividad de las acciones policiacas, ya que las primeras patrullas que llegaron no ubicaron a los probables responsables y estaban retiradas del sitio cuando ocurrió la agresión.Fue hasta las 07:30 horas cuando los agentes preventivos aseguraron un vehículo con rastros de sangre en el cruce de las calles Basanopa y Tubares, en la colonia Complejo Roma, a menos de cinco kilómetros de la estación de Policía Distrito Sur, donde despacha el secretario Ricardo Realivázquez.Según testigos de los hechos, la unidad fue utilizada por los probables agresores del bar para huir del lugar.La camioneta Suzuki, gris, con placas 7RGT476 del estado de California, se encontraba mal estacionada y presentó en su carrocería manchas de sangre, de acuerdo con el reporte policial.Se desconoce si los sobrevivientes del atentado repelieron la agresión, ya que en el sitio no se encontraron armas de fuego. El estado de salud de las víctimas fue reportado como grave por parte del personal de la FGE.Tras el ataque perpetrado en el exterior de sus instalaciones, el restaurante-bar condenó los hechos violentos.“Queremos una ciudad en paz”, demandó la gerencia del negocio a través de la red social Facebook.Familiares de los dos hombres victimados acudieron a la FGE a identificar los cuerpos y esperar el resultado de la necropsia de ley, a fin de proceder a la entrega de los cadáveres.

