Decrece Chihuahua con Corral: Meade

Durante su gira de ayer por Juárez, el candidato a la Presidencia, José Antonio Meade Kuribreña, señaló que en el gobierno de Javier Corral la economía ha dejado de crecer, mientras que la inseguridad se ha disparado.El candidato de la coalición Todos por México –de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza–, vino a Juárez ayer para encabezar su primer acto proselitista en Chihuahua.“Hoy vemos un Chihuahua moviéndose en una dirección que no nos gusta. Un Chihuahua más inseguro que hace dos años, en donde sube el narcomenudeo y baja el crédito; un Chihuahua en donde suben los homicidios y baja el crecimiento de las remesas; un Chihuahua en donde suben los secuestros y baja el crecimiento económico, un Chihuahua en donde suben los feminicidios y baja la creación de empleo”, dijo en el mitin frente a simpatizantes que llenaron el Gimnasio del Colegio de Bachilleres.Meade arrancó su agenda en la ciudad con un evento en el que se reunió con mujeres en La Cite, propiedad del exalcalde Héctor “Teto” Murguía. Luego habló ante todos los candidatos a cargos locales y federales del estado, y comió con empresarios, antes de cerrar con un evento masivo en el Gimnasio de Bachilleres.“Mira, yo lo que veo son los números de los últimos 18 meses, y los números de los últimos 18 meses en términos de inseguridad, son números que apuntan a un crecimiento en el secuestro en Chihuahua”, sostuvo el presidenciable más tarde en una entrevista con El Diario. Ahí profundizó sobre la problemática que ve en el estado.“Si uno revisa los números de los últimos 18 meses y los compara con los 18 meses previos, creció el secuestro, creció el homicidio, creció la extorsión, creció el narcomenudeo y creció el robo en casa-habitación. Y por el contrario, si vemos el crecimiento económico, es un 33 por ciento menos que el que vimos en promedio a los 18 meses previos”, señaló.“En Chihuahua hoy está creciendo la inseguridad y está bajando el dinamismo económico y lo que quisiéramos ver es exactamente lo contrario: un Chihuahua, que mejora la seguridad y que al mismo tiempo mejora el dinamismo económico. Lo que estamos viendo es exactamente lo contrario”, apuntó.En la reunión con mujeres, prometió un servicio más amplio en guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Desarrollo Social a las madres de familia.En ese, su primer acto proselitista en la frontera, el candidato se comprometió también a mejorar apoyos económicos a las emprendedoras y Seguro Social para amas de casa, después de una dinámica en la que tres mujeres subieron a la plataforma para externarle las necesidades que tienen las juarenses.Más tarde tuvo una reunión con los 67 candidatos a presidentes municipales en el estado, además de aspirantes a síndicos y diputados, y después una comida con empresarios, todos eventos privados.Ante los candidatos dijo: no estamos jugando para ver quién es el senador, no estamos jugando para ver quién gana la diputación federal, no estamos jugando para ver quién es el presidente municipal. Estamos jugando para definir el futuro del país.“De ese tamaño es esta elección y de ese nivel es la urgencia y compromiso que necesitamos para salir adelante”, afirmó.El abanderado sin militancia del PRI comió con el empresariado juarense. Ahí, Meade hizo hincapié en la necesidad de que el sector empresarial confíe en él para que siga la generación de empleos e inversiones.En ese evento, la presidenta de la Asociación de Maquiladoras Asociación Civil (AMAC-Index Juárez), María Teresa Delgado Zárate, tomó el micrófono para pedirle que se tome el tiempo de conocer bien al sector, para que un eventual desconocimiento no vaya a afectarles.Los empresarios pidieron para la ciudad agilizar el tráfico en las aduanas locales, que les dé certidumbre en el decreto maquilador, infraestructura y estímulos para que más maquiladoras compren insumos a empresas mexicanas.Más tarde en el mitin del Gimnasio de Bachilleres, el abanderado lanzó sus compromisos por Chihuahua. En un tono más efusivo, dejó claro que está en juego el futuro de México.Se comprometió aquí con ofrecer un transporte público moderno, seguro y eficiente. Además, también dijo que se va a eliminar el transporte pesado de las calles de la ciudad para que deje de contaminar y hasta aseguró que también se va a sacar el paso del tren por la mancha urbana.También hizo el compromiso con los trabajadores del campo y dijo que va a “sacar a los funcionarios de la oficina para que vayan a trabajar al campo con los productores”.A tarahumaras les dijo que resolverá la problemática del agua y ya entrado en propuestas, el exsecretario de Hacienda dijo que se va a abrir una ventanilla en el Gobierno federal para corregir el problema de los autos “chocolate”. (Javier Olmos/El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.