Liberan a mujer acusada de 'robachicos'

Una mujer enferma de sus facultades mentales fue detenida como sospechosa de haber incurrido en el delito de sustracción de tres menores de edad. Datos extraoficiales indican que ella sale a buscar a su hija, quien se encuentra bajo la tutela del padre.Ayer un Tribunal de Control consideró que ese ilícito no se configuró y que la formulación de cargos que hizo el Ministerio Público (MP) fue “pusilánime” e incompleta y ordenó la libertad de Agustina Morales Aguilar.Al formular cargos legales en contra de Morales, una agente del Ministerio Público (MP) le informó al juez de Control Ramón Porras Córdova que el jueves de la semana pasada a las 18:10 horas Agustina entró a una casa ubicada en la calle Refugio de la Libertad de la colonia Parajes del Sur y sustrajo a tres niños de seis, cinco y tres años de edad, respectivamente.La fiscal señaló que Agustina Morales abrió la reja de la vivienda y engañó a los niños al decirles que los iba a llevar con su padre. Pero fue escuchada por la mamá de los menores quien se encontraba en la cocina de la casa y salió al patio para ver qué sucedía.La tutora vio que Agustina ya estaba en la banqueta con sus tres hijos y le preguntó qué estaba haciendo, ésta respondió que iba a llevar a los infantes con su padre. Inicialmente la mamá de la víctima creyó que era cierto porque está separada del padre de los niños, pero le preguntó cuál era el nombre de la persona que la enviaba por los infantes y al descubrir que no sabía el dato, Agustina empezó a correr y fue perseguida y alcanzada por la madre de los niños, quien la tiró al piso y la aseguró. Luego salieron los vecinos y se presentó un reporte al 911.Los hechos fueron clasificados por el MP como constitutivos del delito de sustracción de personas menores de edad contemplado en el Artículo 168 del Código Penal del Estado de Chihuahua.Ayer, el juez Ramón Porras dijo que la formulación de cargos fue “pusilánime” porque el 168 contiene dos supuestos y la fiscal no precisó a cuál se refería. Además, Agustina Morales no alcanzó a llevarse los niños y por ende la madre nunca perdió la custodia, los menores nunca estuvieron fuera del radio de acción y vigilancia de la mamá.El resolutor concluyó que el MP no acreditó la sustracción y ordenó poner en inmediata libertad a Agustina, quien minutos antes había solicitado que la retiraran de la décima segunda sala de los juzgados al expresar que ya no aguantaba estar ahí.En la primera diligencia, el juez Porras había solicitado al Hospital Civil Libertad que practicara estudios psiquiátricos a la detenida y la directora del penal femenil, Karla Cecilia Pacheco Gutiérrez, le dio seguimiento. Pero el personal del nosocomio se negó a recibir a Morales Aguilar, por lo que el juez anunció que el director será multado por negarle a la paciente el derecho a la salud contemplado en el Artículo 4 de la Constitución Mexicana y 5.1 de la Convención Americana.

