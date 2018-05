"Sí me dio miedo verla así. Como pude me brinqué para el otro lado de la malla para ayudarla, venía descalza, revolcada, decía que le habían matado al hermano, al esposo… yo me brinqué, como pude la colgué en la malla, luego yo me volví a pasar y me la puse en la espalda. Ella iba llorando, sangrando y llegué con ella hasta la sala de Banjército”, contó el guardia de seguridad que le salvó la vida a la hoy testigo protegido “A”.Lo anterior en el juicio oral que se sigue en contra de José Luis Arreola Rodríguez, exinstructor de la Academia de Policía de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y también exescolta de quien fuera titular de esa corporación, Julián Leyzaola Pérez.Arreola está acusado de haber participado junto con otros policías de la SSPM en la ejecución extrajudicial de Verónica Cerros Olivas, José Juan Villanueva Leal y dos menores de edad, así como homicidio calificado en grado de tentativa en perjuicio de una mujer quien hoy es denominada testigo protegido “A”.Ayer la agente del Ministerio Público (MP) a cargo del caso interrogó ante un Tribunal de Enjuiciamiento a un guardia de seguridad que en 2012 laboraba en las instalaciones de Banjército, ubicadas a un lado de la antigua Aduana en el kilómetro 30 de la Panamericana, Antonio García Herrera.Este testigo dijo que alrededor de las 5 de la mañana del 24 de abril de 2012 estaba realizando un recorrido de vigilancia y escuchó a lo lejos, como a 250 metros de su caseta, gritos de auxilio, básicamente la voz de una mujer que una y otra vez repetía “ayúdenme”.Por lo que él decidió acercarse al punto de donde provenía la voz, acompañado de dos perros y de una lámpara pues aún no había luz de día.García explicó que llegó a la malla que limita las instalaciones de Banjército y ahí vio a una muchacha que estaba hincada llena de sangre, de espinas y de toritos, despeinada, descalza, quien lloraba y pedía auxilio pero a la vez le decía que si él era un policía no se acercara, que la dejara morir.El testigo le dijo a las juezas que él se identificó como guardia con la víctima y le aseguró que la iba a ayudar.Luego brincó la malla ciclónica y le pidió a la mujer que colaborara para poderla brincar al otro lado de la protección y como pudo la colgó de esa división, luego él pasó al otro lado, la descolgó y la llevó sobre su espalda hasta la sala de espera de Banjército donde el personal le pidió que la sacara de ahí porque los usuarios la iban a ver en esas condiciones.Los trabajadores de Banjército llamaron al número de emergencia para pedir una ambulancia y García Herrera se llevó en brazos a la víctima hasta su caseta, donde tuvo que esperar de 40 a 50 minutos para que llegara una ambulancia y por momentos pensó que la lesionada se le iba a morir ahí.“La muchacha estaba sangrando, a vomite y vomite, ya no hablaba, ya se estaba desmayando. La verdad sí daba miedo, pobre muchacha pero la ambulancia no venía… bueno, llegaron como 10 minutos antes de las 6 y después la Federal de Caminos, los de la ambulancia la revisaron y dijeron que traía un balazo en el cuello, un surco que le hicieron como al darle de lado, se le veía toda la carne viva. La alivianaron los de la ambulancia, la subieron a una camilla y se la llevaron”, contó.El guardia Antonio García dijo que a la víctima la encontró hacia el lado donde se ubica el panteón San Rafael, un área despoblada que es puro monte y matorrales.Ayer también rindió declaración ante el Tribunal un perito de la Fiscalía General del Estado (FGE) zona Norte quien dijo que acudió al parque donde las víctimas fueron “levantadas” por policías municipales, entre las 00:00 y las 01:00 horas del 24 de abril del 2012, ubicado en las calles Fuente de David y Fuente de Cibeles del fraccionamiento Jardines del Valle.El perito tomó una serie fotográfica de esa área verde.