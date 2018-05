Empresarios de la ciudad sostendrán hoy un encuentro con el candidato presidencial, José Antonio Meade, de la coalición ‘Todos por México’, en la que destacarán los temas de seguridad, los recursos provenientes de la Federación y el IVA en la frontera.Integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, organismo que encabezará la reunión, confirmaron la cita y destacaron que el objetivo es externarle al candidato sus diversas peticiones en pro de los juarenses.Además de la cuestión de la seguridad y que se le devuelva a Juárez lo que aporta, urgen también a homologar el IVA en la frontera –del 16%– con el de Estados Unidos, que a la fecha es de 8.25%.Otra de las peticiones es que ya se establezca permanentemente el Decreto Fronterizo y que se simplifiquen los trámites en las dependencias.El encuentro, al que también fueron invitados expresidentes de las diversas cámaras empresariales y hasta diputados, será hoy en el hotel Real Inn.Ayer, en la Ciudad de México, durante un evento celebrado en el Museo Memoria y Tolerancia, el candidato profundizó sobre varios temas que van de la educación a la seguridad y lo fiscal.Se comprometió a cambiar de fondo la educación y recuperar la seguridad de los mexicanos, en dos foros convocados por organizaciones civiles.El exsecretario de Hacienda propuso hacer deducibles las colegiaturas de universidades y cuadruplicar el número de escuelas de tiempo completo, además volver obligatoria la enseñanza del inglés.Durante el foro “10 por la Educación”, convocado por ciudadanos, reiteró su compromiso de que los niños cuenten con una preparación académica de excelencia.Meade anunció la creación de una nueva instancia prodocente, que en su gobierno se encargará de revisar los programas de las normales, a fin de garantizar que los maestros que de ahí egresan sean los más preparados para enseñar a los niños mexicanos en las aulas.“Hay que reconocer que va a costar trabajo, hay que reconocer que no hay atajos y hay que reconocer que la única forma de asegurar que éste no sea un planteamiento retórico, que éste no sea un planteamiento de propaganda, sino que sea de fondo un compromiso con una nueva generación de mexicanos preparados para ser exitosos en el mundo global”, subrayó el candidato ante expertos en el rubro educativo.También aseguró que es importante que los docentes cuenten con mejores salarios.El candidato dijo que, si gana, como presidente mantendrá diálogo y apertura con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).El candidato arremetió contra el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Landó, por privilegiar sus intereses políticos sobre la educación de calidad.Afirmó que México no está dispuesto a tolerar a nadie que pretenda someter la educación a sus intereses políticos. En este sentido, condenó que Andrés Manuel López Obrador no haya aceptado la convocatoria al foro “10 por la Educación”.Meade participó luego en el foro “Por la Paz y la justicia. La agenda fundamental en el que se abordaron temas relacionados con la violencia de los últimos 12 años en el país.“A mí me ha tocado estar muy cerca de muchos procesos que implican dolor y angustia, me tocó estar cerca de enfrentar el reto de la pobreza y sentir y ver la desesperanza de quien en México vive la angustia de no saber si tendrá suficiente para alimentarse a sí o a su familia. De ver la preocupación de no saber si, frente a la falta de salud, habrá cerca la oportunidad de doctor y medicinas”, indicó el exsecretario de Hacienda.Dijo que el dolor y la angustia de las víctimas de la violencia es difícil de imaginar porque no lo ha experimentado en carne propia, sin embargo cree que con la elaboración de una estrategia que lleve a un país mucho más estable de lo que es ahora, será una prioridad en su Gobierno. (Berenice Gaytán / El Diario)