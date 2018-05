Madre rompe en llanto al relatar asesinato de su hijo

Sin poder contener el llanto al recordar el último momento en que vio a su hijo con vida, una madre rindió declaración ayer en el juicio oral seguido en contra de los presuntos responsables de ese asesinato, un expolicía municipal y un civil.Claudia Carolina Nava Romo contó que previo al homicidio de su hijo Jonathan Martín García Nava, de 25 años de edad y estudiante de criminología, él fue avisarle que venía de dejar a un amigo que se puso ebrio e iba por su hermano menor quien se había quedado en la fiesta. Pero la víctima ya no regresó, lo mataron a balazos.Como presuntos responsables fueron detenidos Felipe de Jesús Huerta González y el entonces policía en activo Gonzalo Pérez Santiago.Ayer al comparecer ante el Tribunal de Enjuiciamiento que analiza si Huerta y Pérez son culpables o inocentes, la madre recordó que los hechos sucedieron alrededor de las 2 de la mañana del 12 de junio del 2016 en las calles Desierto de Mojave y Fragata de la colonia Hacienda de las Torres, a donde ella acudió después de que le avisaron lo ocurrido y vio cómo se desangraba su hijo.“Desde ese día nada es igual, ya no veo un futuro, no hay un futuro para mí. Ya no pienso igual que antes. Mi casa ahora es diferente, todos somos diferentes, sus hermanos, mi esposo y yo, todos hemos cambiado. Ya no es lo mismo, ya se perdió la ilusión de todo”, expuso al tiempo que lloraba.Después de darle el pésame, el abogado defensor de los acusados le preguntó si ella siempre estaba al pendiente de sus hijos, si revisaba las cuentas “electrónicas” de sus hijos refiriéndose a las redes sociales y si Jonathan usaba armas de fuego.A lo que la testigo refirió que sí estaba la pendiente y afirmó que su hijo era un estudiante y no tenía armas de fuego.Al inicio del juicio oral, al exponer su teoría del caso, el abogado defensor le señaló al Tribunal de Enjuiciamiento que va a probar que lo ocurrido fue una riña con un resultado fatal pero no un homicidio calificado por ventaja y alevosía como trata de probar el MP.Los hechos en los que fue privado de la vida Jonathan se desarrollaron en diferentes momentos, así se evidenció durante la comparecencia de una testigo presencial del crimen, quien también declaró ayer ante el Tribunal.Ella, la víctima y otros amigos acudieron a una fiesta y horas más tarde fueron a comprar cervezas “clandestinas” y ahí se toparon con Felipe de Jesús a quien le quitaron unas cervezas y después hubo una discusión y golpes.Luego Felipe se retiró del lugar a bordo de una Caravan color blanco y como media hora o 40 minutos más tarde regresó ya acompañado de unas tres personas entre ellas el policía Gonzalo Pérez.Cuando la víctima y sus amigos iban caminando por un parque, llegó la Van por lo que ella corrió para esconderse junto a un automóvil y luego escuchó de tres a cuatro balazos.Este juicio oral, número 28/18, inició el martes pasado y va a continuar mañana con más pruebas por parte del MP.

