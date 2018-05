Entre flores y listones de colores, Luz Elena Muñoz ayer preparaba los arreglos de la florería en la que trabaja, atareada por el Día de las Madres, una fecha en el que sostiene ‘no hay nada qué festejar’.“Siguen investigando pero no hay nada, para mí no hay nada porque mi hija no está en casa”, dijo refiriéndose a Nancy Iveth Navarro Muñoz, desaparecida hace 7 años.Por eso, pese a toda la parafernalia relacionada con la celebración tradicional, Luz Elena prefiere mantenerse trabajando, absorta en otras cosas.“Mi terapia es sentirme útil”, dijo.Al igual que ella, en Ciudad Juárez existen al menos otras 876 madres que no tienen nada qué festejar, pues sus hijos e hijas han sido víctimas de la desaparición forzada, informó la asociación civil Centro de Derechos Humanos Paso del Norte.“Y esas son sólo las que tenemos registradas, estimamos que hay muchos más casos de personas desaparecidas que sus familias no han querido denunciar en Fiscalía”, dijo Yessica Esparza, integrante de esta asociación civil.La pesquisa de Nancy será sólo una de todas las que aparecerán hoy en un par de pantallas gigantes, rentadas por el Municipio, para la trasmisión durante 24 horas de los rostros de las personas desaparecidas que hay en la ciudad.“Fue un reto que lanzaron al Municipio, de que así como transmitió los capítulos de Dragon Ball, trasmitiera los rostros de quienes han desaparecido”, relató Esparza.Esto fue aprobado por el Cabildo, de tal manera que hoy se realizará esta proyección desde las 10 de la mañana, en la Plaza de la Mexicanidad.Nancy salió al Centro un 13 de julio de 2011 en busca de trabajo y ya no regresó.“Los primeros meses fueron de muchas marchas y buscar en todos lados, con el paso del tiempo uno va entendiendo que tiene que continuar con su vida”, dijo Luz Elena.Lo anterior es un problema complejo entre las familias. Karina Chaparro, psicóloga de la asociación, dijo que cuando una persona desaparece las afectaciones mentales son para todos los integrantes de la familia.De manera tal que si el promedio de integrantes de una familia en esta ciudad (según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) está compuesta por un promedio de 4 integrantes, y en base al número de desaparecidos, este problema ha traído consecuencias a la salud mental de 2 mil 600 personas.“Es una tortura constante, se genera una gran incertidumbre que los afecta mucho, genera ansiedad, depresión, es una angustia constante, un duelo no resuelto”, dijo Chaparro.A esto se le suma la estigmatización de la comunidad, que añade complicaciones al trauma que genera la experiencia de perder a alguien.“Si un hombre es el que se desaparece empiezan a decir que ‘andaba en malos pasos’ o que ‘por algo les pasó’, tenemos que trabajar mucho por eso desde el ámbito social, ir cambiando estos estereotipos y prejuicios”, dijo.Además, en los casos en los que las víctimas han sido expuestas a esto durante años de búsqueda, se genera una sensación de abandono difícil de asimilar.“Es algo muy complejo por lo que ninguna persona debería de pasar”, dijo.Para Luz Elena la búsqueda continua, y augura que no terminará hasta que encuentre a su hija o hasta que ella misma muera.“Yo les digo a las demás que no decaigan, que sigamos con esta esperanza de que algún día las vamos a volver a ver. Nuestra esperanza nunca se va a acabar”, dijo.Esto mientras que a las autoridades les dice que así como hay movilizaciones cuando hieren o asesinan a alguno de los elementos policíacos, también deberían de reaccionar cuando se pierden las personas para encontrarlas.“Yo sólo les pido que sigan buscando, y que las busquen con vida”, dijo.Información difundida por la organización Data Cívica (en poder de la asociación en mención) indica que desde el 2007 y hasta la fecha, en Juárez ha habido 876 personas víctimas de desaparición, 730 hombres y 146 mujeres; los casos se presentaron en este municipio desde 1968.No obstante, se estima que son muchas más.“Creemos que hay muchos casos en los que las personas no han denunciado la desaparición ante Fiscalía, ya sea por desconocimiento o por no querer enfrentar la depresión y todo lo demás”, dijo Esparza.En dos pantallas gigantes, las caras de personas desaparecidas serán proyectadas hoy en la Plaza de la Mexicanidad