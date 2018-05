Desde noviembre del año pasado don Manuel García Hernández quien tiene 121 años de edad, dejó de recibir el apoyo del programa ‘65 y Más’ de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), así lo dio a conocer su hijo Ernesto García.“Acaba de ir por su pensión el mes pasado y le dijeron que no estaba, que necesitaban una firma y no se lo dan, ha batallado mi hermana con él”, dijo.Destacó que a finales del año pasado las autoridades les pidieron que él estuviera presente para otorgarle la ayuda. Sin embargo, su papá se enfermó de gravedad por el frío y no lo pudieron llevar por el riesgo que implicaba a su salud.“Él iba contento porque ya ve que tiene sus gallinitas y decía ‘para comprar alimento’, pero nada, y pues ya se viene triste”, afirmó García.Al respecto Raúl Enrique Ronquillo Hermosillo, subdelegado de Desarrollo Social y Humano dio a conocer que el pago de don Manuel está en suspensión por no cobrar el bimestre de septiembre a octubre, por lo que deberá acudir a las oficinas de Sedesol en Juárez para pedir una reactivación que procederá en un lapso de dos a cuatro meses.El funcionario dio a conocer que anteriormente había un programa de supervivencia que era cada seis meses, pero desde el año pasado cambiaron las reglas de operación y los adultos que no se presenten a cobrar caen en suspensión.“Si el adulto mayor no tiene representante nadie puede cobrar por él, y si tiene representante debería haber llevado una constancia médica, copia de la credencial de elector del adulto mayor y copia de la credencial del representante para que le pudiesen haber pagado”, explicó.De acuerdo con Ronquillo los adultos reciben en dicho programa mil 160 pesos cada dos meses.

