A 20 días del robo de equipos de endoscopia que sufrió el Hospital General de Ciudad Juárez, las distintas autoridades omiten informar sobre el estado de la investigación y se niegan a proporcionar más datos.“Los detalles de la investigación los mantiene Fiscalía y no se va a revelar información o datos, fue la instrucción que nos dio (el departamento) Jurídico (de la Secretaría de Salud)”, comentó Dalia Azucena Pineda Zapata, jefa de Comunicación Social de la Secretaría de Salud de Chihuahua.Alejandro Rubalcaba Valadez, portavoz de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Ciudad Juárez, dijo no tener información sobre los avances de esta investigación.El Diario intentó comunicarse con Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la Secretaría de Salud en la Zona Norte, pero, hasta el cierre de esta edición, el funcionario no había respondido la petición de entrevista.Mientras tanto, ayer trascendió extraoficialmente que el servicio de colonoscopía está siendo subrogado a un hospital privado, pero no quedó claro a cuál.De acuerdo con versiones oficiales, el jueves 19 de abril, presuntos empleados del Hospital General sustrajeron aparatos de endoscopia que metieron en bolsas y mochilas para sacarlas de la unidad hospitalaria.El hurto de estos aparatos obligó a las autoridades del Hospital General a replantear medidas de seguridad relativas a las chapas y los accesos de las puertas.

