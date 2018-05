Centro, Poniente y Valle son los tres distritos con mayor venta de drogas al menudeo, donde el año pasado la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) identificó mil 217 vialidades como principales puntos de venta de droga en los que intervinieron.En esos sectores predominan los Aztecas y los Mexicles, según el mapeo georreferencial del delito realizado por las corporaciones policiacas.Para este 2018 el número de puntos de venta no reportó un aumento.“Son las mismas vialidades, los mismos corredores, algunos son puntos en colonias que ya están plenamente identificadas con problema de venta de drogas, únicamente hay cambios en domicilios dentro de esa misma colonia”, dijo Jorge Nava López, fiscal en la Zona Norte.Juárez, señaló, es una de las principales fronteras donde la venta de drogas al menudeo deja ganancias altamente redituables y ese es uno de los motivos del conflicto que genera la incidencia delictiva que ahora afecta a los ciudadanos.Datos estadísticos de la Fiscalía General del Estado (FGE) establecen que en la actual administración estatal y municipal han sido cometidos mil 221 asesinatos.Nueve de ellos se registraron en menos de 24 horas el pasado lunes.“El análisis particular que se hace en cada uno de los eventos de ayer (lunes), en algunos y de acuerdo a la evidencia o al modo de operar, podemos establecer que se trata de una pugna por los puntos de venta de droga al menudeo, no podemos generalizar, pero en alguno de los casos se encontró entre la ropa o la escena del crimen diferentes tipos de droga que nos permite marcar una línea de investigación”, precisó Nava López.Las detenciones de presuntos narcomenudistas realizadas por la SSPM también permitieron ubicar 66 colonias con más presencia de vendedores de droga, principalmente mariguana.Estas colonias coinciden con los cruces de calles donde se han registrado un elevado número de homicidios como Oriente XXI, UrbiVilla de Cedro, Hacienda Las Torres, Parajes de San Juan, Parajes de San Isidro, El Mezquital y otras.En estos distritos será focalizada la sobrevigilancia entre las corporaciones policiacas, informó el fiscal Nava López.El secretario de Seguridad Pública Municipal, Ricardo Realivázquez Domínguez, reiteró ayer que actualmente estos grupos criminales, Aztecas y Mexicles, tienen presencia en toda la ciudad.“A pesar de debilitarlos día a día con detenciones de sus principales líderes y operadores, así como debilitarlos económicamente con aseguramientos de drogas, armas de fuego, dinero y vehículos, tienen presencia”, dijo el jefe policiaco.Agregó que se tiene conocimiento, a través de la Unidad de Inteligencia, que estos grupos reclutan menores de edad para continuar con sus actividades ilícitas diariamente.“Principalmente en la distribución de drogas al menudeo, actividad que les genera redituables ganancias y que es la principal generadora de homicidios en diferentes sectores de la ciudad”, expuso Realivázquez.Agregó que con las ganancias que les da el narcomenudeo compran armas de fuego que utilizan para disputarse a muerte el control y el poder de la plaza.Las investigaciones realizadas por los grupos de inteligencia de la FGE y la SSPM ubican a “Renato”, un hombre con varios ingresos a la cárcel municipal y al Cereso Estatal, como uno de los cuatro líderes aztecas convertidos en los objetivos prioritarios de la cacería contra presuntos narcotraficantes.“Son cuatro las personas contra las que ya tenemos órdenes de aprehensión, a las que estamos tratado de ubicar para arrestar y desarticular estas células, ya que estas personas son mandos sobre toda una estructura delictiva”, dijo Nava López.La actual estructura de los Aztecas no es en forma piramidal.“Hay varias personas que tienen el mismo rango y realizan diversas actividades; todos dan órdenes, se asemeja a una empresa normal, donde hay personas encargadas de las diferentes áreas y funciones”, explicó Nava López.Durante mucho tiempo estas personas (los líderes) permanecieron en el anonimato.“De día o de noche, mientras no se dedicaban a sus actividades delictivas, tenían una vida normal y pasaban desapercibidos, ahora ya no, ya tienen rostros y tenemos sus nombres”, advirtió el fiscal.

