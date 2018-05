Operan sin permiso 10 de 12 'recicladoras'

De 12 negocios registrados como recicladoras que fueron revisados ayer por dependencias municipales, diez no tenían la licencia de funcionamiento vigente, dio a conocer el alcalde, Armando Cabada Alvídrez.Además, dos solamente se dedican a almacenar material y no funcionan como recicladora. En ese caso se les notificará que retiren los materiales que tienen acumulados, agregó.El director de Protección Civil, Efrén Matamoros Barraza, declaró que la dependencia recibió tres quejas ciudadanas sobre este tipo de negocios ubicados al surponiente de la ciudad, y ayer acudieron los inspectores a revisar.Agregó que el departamento Jurídico de la dependencia se está encargando de localizar al propietario del establecimiento que se incendió la semana pasada para aplicar las sanciones.Expuso que por el momento se solicitará a las empresas que depositaron en ese sitio su material reciclable, que lo retiren.Tras el incendio en un predio donde se almacenaba material reciclable, las direcciones municipales de Desarrollo Urbano, de Ecología y de Protección Civil, pusieron en marcha un operativo para detectar irregularidades en negocios con ese giro.En la ciudad existen 67 recicladoras registradas, afirmó la titular de la Dirección de Desarrollo Urbano, Lili Ana Méndez Rentería.De esos negocios, más del 80 por ciento están regularizados, es decir, que cuentan con licencia de funcionamiento, tramitada previamente a la obtención de dictámenes de Ecología y de Protección Civil, aseguró la titular de la Dirección de Desarrollo Urbano.Explicó que se partirá de ese registro, para revisar poco menos del 20 por ciento de los negocios que no están regularizados, y además se atenderán denuncias ciudadanas. (Araly Castañón/El Diario)

