Falta permiso para festival musical

Los organizadores de Jrz Music Fest, programado para el 27 y 28 de julio en la Plaza de la Mexicanidad aún no tienen permiso del Municipio para realizar el evento, afirmó ayer el alcalde, Armando Cabada Alvídrez.“No tienen los documentos completos, algo que es fundamental es que presenten el acta constitutiva de su empresa cosa que no hicieron, en la original, y algunos otros documentos que ahí le señaló la directora de Gobierno que le hacen falta, que los presenten y no tendrán ningún problema”, declaró.Se buscó ayer al promotor de Jrz Music Fest para conocer su versión, pero no contestó las llamadas que se le hicieron.Cabada dijo que el propósito de la administración municipal es evitar que se vaya a defraudar a los juarenses con un evento que no es real.“Siempre se les pide lo mismo, tienen que reunir el expediente, tiene que ir completo”, mencionó.Acerca de que el promotor, Eduardo Pérez, ha declarado en diversos medios que este año la negativa del Municipio se debe a que no utilizarán la boletera “Don Boletón”, vinculada a familiares del alcalde, Cabada lo negó.“Yo no me voy a meter en dimes y diretes con esta persona, que de manera tan grosera vino con la directora de Gobierno que finalmente es una dama y que lo atendió de manera respetuosa, pero nada tiene que ver una cosa con la otra”, aseguró.Agregó que el promotor ha trabajado con otras empresas boleteras, “ese no es un argumento”, algunas como TickMaster y GoldenTicket.“La que estaba presentando es una empresa que no encontramos el domicilio fiscal en México”, mencionó.