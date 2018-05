Justifica Salud pago 'fantasma' a exdirectora

La Secretaría de Salud de Chihuahua atribuyó la permanencia de la exdirectora de la Jurisdicción Sanitaria II en su nómina siete meses después de haber sido despedida a un proceso administrativo, explicación que la exfuncionaria rechazó.En un comunicado donde no adjuntó pruebas para sustentar su versión, la dependencia afirmó que Leticia Chavarría Villa continuó apareciendo en los registros debido a una “portabilidad de personal a la nueva versión de timbrado 3.3 del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.No obstante, la doctora, quien pidió que las autoridades aclaren la situación, señaló que esta explicación no le resulta convincente debido a que los recibos de nómina que Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH) envió al SAT reportan períodos en los que ella ya no trabajaba ahí”.“Se vale que los hayan timbrado tarde, pero las facturas mencionan un período en el que yo ya no estuve. No son períodos que tengan retrasados del año pasado, sino que son períodos de este año, cuando yo ya no soy empleada de ellos”, comentó.El Diario tuvo acceso al recibo de pago de nómina de Chavarría Villa correspondiente a la última quincena de abril.En el documento aparece la fecha de pago como el 30 de abril de 2018, mientras que la fecha inicial de pago es el 16 de abril del mismo año.La Secretaría de Salud aseguró en el comunicado de prensa que ya corrigió sus registros.Este medio pidió a la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua una postura sobre el caso pero hasta el cierre de esta edición la dependencia no había atendido la solicitud.“Los recibos los están haciendo o facturando con un período en el que yo ya no estaba en la Secretaría, independientemente de que cambien de programa o los timbren tarde. Cuando se timbran tarde, la fecha que deben de poner de pago es cuando yo di mis servicios”, señaló.Al mismo tiempo, Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de Salud en la Zona Norte, aseguró que los asuntos relativos a los pagos y movimientos de personal son tareas administrativas que corresponden a funcionarios del ámbito central de la dependencia en la ciudad de Chihuahua.Con base en solicitudes de Transparencia, archivos derivados de las obligaciones de Transparencia de SSCH, recibos de nómina y entrevistas, El Diario publicó ayer una investigación donde documentó la duplicidad de la plaza de director de la Jurisdicción Sanitaria II en Ciudad Juárez.De acuerdo con la información, durante más de seis meses, SSCH nunca dio de baja a Chavarría Villa, por lo que mantuvo su plaza activa en paralelo a la de Ramón Murrieta González, actual director de la Jurisdicción Sanitaria II.