En un extremo del auditorio del Centro de Reinserción Social para Adolescentes (Cersai), dos menores sostienen las piernas de otros dos como si fueran carretas; en el otro, dos más cargan sobre sus espaldas a otros dos de sus compañeros, como si fueran caballos.El combate está por iniciar, comienza la canción ‘Turn down for what’ y empiezan a correr.Aunque fuera del recinto sus impulsos físicos tuvieron otras motivaciones, dentro del mismo la competencia es por una caja de galletas que les prometió su instructor de ‘break dance’ para motivarlos a hacer una especie de ‘carrera de relevos’, cargándose unos a otros y emulando posturas de baile.“Estos programas deberían implementarse allá afuera, desde el área de prevención. Se destinan miles de pesos en recursos a seguridad pública, pero para esto no hay dinero”, dice Gerardo Reyes Medina, ‘Freeman’.El artista local fue acreedor a una beca por parte del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (Pecda), otorgada por Gobierno del Estado.Para poder remunerar este apoyo imparte talleres durante esta semana dentro del Cersai.El bailarín callejero ha tenido ya dos sesiones de danza con este grupo compuesto por 19 internos, todos menores de edad, que cometieron delitos como robo, secuestro y tráfico de drogas.En medio del escenario que se ha improvisado como una pista de baile, ‘Perla’ es la que más salta y grita. Erige su cuerpo entero sobre sus brazos y luego se levanta y hace ademanes intimidantes con las manos.La adolescente viste ropa deportiva gris, al igual que los demás internos. Es una de las tres mujeres que integran el grupo de estudiantes. Contonea su cuerpo al ritmo de ‘Lose yourself’ del rapero Eminem, al mismo tiempo abre y cierra el ángulo de sus pies al saltar.Lleva el cabello recogido, y grita ‘Suricata’, al mismo tiempo que abandona el espacio en medio del círculo que han formado sus compañeros alrededor de ella.Suricata entra al círculo, es un adolescente delgado y de una estatura menor que el resto, contonea su cuerpo al mismo ritmo y con sus brazos simula una especie de aleteo. Después se toma de uno de los tobillos, y cruza el otro pie por encima del mismo como si fuera una suerte realizada con una cuerda para saltar.Uno de sus compañeros, que es más alto que él, por al menos medio metro, y que lleva los brazos totalmente tatuados, lo releva en la función del baile.Todos ríen y aplauden, incluso los guardias y trabajadores que se han congregado en el sitio a verlos bailar.“El taller consiste en aprender movimientos de ‘breaking’, que se baila con música hip hop que está relacionada con la gente que somos de barrio, porque es la que nos pega más, porque venimos de un lugar distinto. Pero además de bailar y divertirse esto los activa y gastan energías”, dijo.Las dos horas pasan en medio de gritos y música. Con las playeras empapadas de sudor, los adolescentes son llamados a salir del auditorio.Aún faltan dos sesiones antes de dar por concluido el taller.“Algunos de ellos ya me han dicho que al salir quieren buscarme para seguir bailando. Espero que sí vayan allá y no a donde andaban”, dice ‘Freeman’.

