El proyecto “Ser Fronterizo” se mantiene detenido porque su creador no cuenta con autorización municipal para desarrollar la explanada y el estacionamiento que forman parte de la propuesta, informó la regidora Seydi Medina Galván, coordinadora de Nomenclatura y Monumentos del Cabildo.La edil dijo que lo único que en su momento aprobaron los regidores fue el mural que tiene como soporte la carrocería de la rutera incrustada en el suelo.Esta obra se ubica en el cruce del Paseo de la Victoria y la avenida Francisco Villarreal Torres, donde permanece sin ningún avance desde hace casi dos años.“Se aprobó la autorización del monumento, pero la plaza nunca fue aprobada ni hay recurso para la realización de la misma. La respuesta de Obras Públicas es que en tanto no exista el recurso para esa plaza no se pueden comprometer a fijar fecha de realización”, comentó.En días pasados, Jorge Pérez, artista que propuso el proyecto, dio a conocer que éste acumula ya casi dos años de rezago debido a los vaivenes políticos que se han registrado desde entonces.Consultado para conocer una postura sobre esta situación, el artista, conocido como “Yorch”, indicó que esta explicación no le parece convincente debido a que él presentó el proyecto de forma integral, con la explanada y el estacionamiento incluidos, no sólo con el mural.“Es muy extraño que después de que avanzamos un año sobre la construcción, digan que me aprueban el monumento sin plaza. Ese proyecto nunca se entregó por separado. No sé cómo puedo mediar con esto. He hablado con todos los regidores y todos me dan esa respuesta que es ilógica”, comentó.Medina Galván indicó que le pidió al artista un escrito donde especifique las características técnicas que debe llevar la pintura del monumento que ya está en pie con el fin de que pueda servir como soporte del mural que planteó.La regidora aseguró que Pérez no ha entregado ese documento, por lo que dijo que está a la espera de recibirlo y enviarlo a la Dirección General de Servicios Públicos Municipales para que cuadrillas corrijan el error en el que incurrieron al pintar el soporte del camión primero amarillo y después gris con pigmentos inadecuados.El proyecto de “Ser Fronterizo” estaba concebido como un espacio público que incluía según la propuesta de su autor una explanada y un estacionamiento; no sólo consistía en la estructura de rutera que permanece ahí sin ninguna intervención original.Pérez estima que hacen falta un millón y medio de pesos para concluir el proyecto tal como lo planteó, dinero que afirma no tener el Municipio y que tampoco pudo ser conseguido a partir de la iniciativa privada.