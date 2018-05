Enjuician a exescolta de Leyzaola

“Encontraron a tres (cadáveres) y yo le pedía a Dios que mi hijo estuviera vivo, que lo tuvieran por ahí. Pero encontraron al cuarto, más para allá, entonces me di cuenta que entre ellos estaba mi hijo”, expresó con la voz quebrada el padre de uno de las cuatro personas que fueron víctimas de una ejecución extrajudicial presuntamente a manos de agentes municipales.Uno de los presuntos responsables es José Luis Arreola Rodríguez, exinstructor de la Academia de Policía de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y exescolta de quien fungió como titular de esa dependencia, Julián Leyzaola Pérez, ahora sujeto a un juicio oral y quien ayer escuchó con mucha atención la declaración del testigo.Durante la declaración del padre, por minutos privó el silencio en la segunda sala de la “Ciudad Judicial”, sólo se percibía el llanto de él al narrar que su vida cambió a raíz de este hecho, se nubló de dolor porque le arrebataron “algo dentro de él, lo lastimaron” irreparablemente.El testigo se refería al homicidio de su hijo, identificado públicamente con las iniciales A. M. R., de 16 años de edad el 24 de abril del 2012 cuando fue asesinado junto con Verónica Cerros Olivas, José Juan Villanueva Leal y otro menor de 17 años de edad identificado como J. E. R.En el mismo hecho fue baleada y logró sobrevivir una menor de 16 años de edad, quien ahora tiene la calidad de testigo protegido “A” y en el 2012 era la novia de A. M. R.La sobreviviente declaró que un grupo policías los ‘levantaron’ cuando se encontraban en un área verde cercana al Parque Central y los llevaron a una brecha próxima al panteón municipal San Rafael, donde los fusilaron.A cada víctima les dieron entre uno a tres disparos en la cabeza. En el lugar murieron tres hombres y una mujer. Mientras que la hoy testigo “A” sufrió una fractura expuesta multifragmentada y se hizo la muerta, esperó a que los responsables se retiraran del lugar para pedir auxilio.Ayer, el padre de A. M. R., dijo que la noche del 23 de abril entre 10 y 11 de la noche escuchó que su hijo llegó a la casa por una tarjeta bancaria para cargar gasolina al vehículo de J. E. R., hermano de la novia.Ese 24 de abril la tía de la hoy testigo protegido “A” fue a la casa de los padres de A. M. R. para avisarles que habían matado a los muchachos y que los cuerpos estaban cerca de un panteón.Ayer el testigo les narró a las integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento que él se trasladó al panteón con la esperanza de que su hijo estuviera con vida; al llegar vio varias unidades de la SSPM en el lugar y empezó a decir que a su vástago lo habían matado los policías, por lo que varios elementos de esa corporación lo empezaron a rodear y él sintió miedo.Fue un comandante de la Policía Ministerial quien le brindó protección al padre de la víctima y lo trasladó a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) zona Norte.El 25 de abril, el padre identificó a través de una fotografía a su hijo y después de enterrarlo toda la familia dejó Ciudad Juárez por miedo.“Cuando pasó eso nos quedamos en casa de un familiar. Me habló un vecino para decir que ahí estaban tres vehículos, afuera de mi casa... nos fuimos de Juárez, primero mandé a mi esposa e hijos y yo me quedé unos días por el trabajo.Temí por la vida de mi familia; sabiendo quién había sido, estaba peor”, expuso al responder una de las preguntas de la agente del Ministerio Público (MP) a cargo del caso.Ninguno de los cuestionamientos de la fiscal hacía el testigo fueron sobre la presunta responsabilidad de José Luis Arreola Rodríguez.

