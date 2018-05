Destraban permiso para Jrz Music Fest

Los promotores del Jrz Music Fest aseguraron que ayer entregaron toda la documentación requerida por el Municipio para realizar por tercer año consecutivo el evento en la Plaza de la Mexicanidad.Expusieron que este año cambiaron de boletera, de Don Boletón a StubHub porque es uno de sus patrocinadores, y debido a ello en esta edición bajarán el costo de las entradas, a 200 pesos por día.“Nos hicieron puntualmente el requerimiento, a pesar de que algunos elementos ya los habíamos entregado, querían ver los originales de algunos elementos, que en el formulario no se piden, pero nos los pidieron”, mencionó Mario Gutiérrez Becerril, abogado del evento.Aseguró que cumplieron a cabalidad con los requisitos que les pidieron este lunes, y presentaron documentos originales y copias.“Entiendo que la autoridad en términos legales no nos puede pedir alguna otra cosa más, y habiendo cubierto estos requisitos estimamos que el beneficio de la autorización está en camino muy pronto”, mencionó.El abogado dijo que a diferencia de los dos primeros años, en esta ocasión no se contrató a la empresa Don Boletón, –vinculada a familiares del alcalde– porque StubHub ofreció patrocinar el festival.Acerca de que el presidente municipal, Armando Cabada Alvídrez, aseguró que esa compañía boletera no tiene domicilio fiscal en México, Gutiérrez negó esa aseveración.“StubHub es una empresa de orden mundial y tiene operaciones en todo el mundo y entre esos países está México”, comentó.Dijo que el retraso en la autorización del Municipio ha ocasionado perjuicios, que aseguró todavía pueden controlar.“Un evento en donde vas a reunir 50 mil, 60 mil personas con 35 grupos musicales de orden mundial, que vienen con toda una logística y un trabajo muy desarrollado, cualquier retraso es perjudicial para nosotros”, afirmó.Dijo que este año el costo de los boletos será de 200 pesos por día, debido a que cuentan con patrocinador. (Araly Castañón)“Un evento de 3 mil 500 pesos para ir a ver un grupo, contra 200 pesos, donde podemos traer cinco, seis, siete grupos que le interesa a la gente, yo creo que sí es atractivo”, expuso.El festival musical está programado para realizarse el 27 y 28 de julio en la Plaza de la Mexicanidad. (Araly Castañón)

