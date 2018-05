Se va la luz en la Presidencia Municipal

Durante tres horas se suspendió ayer el servicio administrativo en la Presidencia Municipal porque tronó un transformador de la Comisión Federal de Electricidad.La mayoría de los ciudadanos que acudió al edificio, de Francisco Villa y Malecón, a realizar pagos o tramitar cartas de residencia esperaron en el exterior del inmueble hasta que se reanudó la actividad.La luz se fue a las 9 de la mañana, aproximadamente, y regresó a las 11:26, en ese lapso no funcionaron los dos elevadores del edificio ni hubo agua en los sanitarios. Sin embargo, fue hasta mediodía que retomaron labores.El Municipio no cuenta con una planta eléctrica de emergencia, para solventar estas eventualidades, y las oficinas, pasillos y escaleras estaban a oscuras y sofocadas por la falta de aire acondicionado.Antes de irse la luz “tronó bien feo” y los focos del edificio parpadearon, contaron empleados municipales.Un ciudadano que acudió a tramitar una pensión, se topó con la noticia pero aseguró que iba a esperar a que regresara la luz para no dar otra vuelta.La mayoría iba a realizar pagos y tramitar cartas de residencia, aseguró la oficial de la Policía Municipal que les informaba que no podían entrar.El oficial mayor, Víctor Manuel Ortega Aguilar, explicó que se iba a revisar si hubo daño al equipo de la administración.“Tenemos que ver porque sí olió algo a quemado, tenemos que ver si no hay equipos que se dañaron”, mencionó.Lo que se pudo dañar son computadoras, servidores y equipo eléctrico.A pesar de que el servicio de electricidad se reactivó a las 11:26, los ciudadanos pudieron entrar al edificio de la Unidad Administrativa “Benito Juárez” hasta las 12:00 horas, debido a que los sistemas tardaron en reiniciarse.

