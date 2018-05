Una médico perito y un agente ministerial comparecieron ayer para rendir declaración ante el Tribunal de Enjuiciamiento que determinará si el exescolta de Julián Leyzaola Pérez y exinstructor de la Academia Municipal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) es culpable o inocente de haber participado en la ejecución extrajudicial de cuatro personas y las lesiones a otra.José Luis Arreola Rodríguez enfrenta un juicio oral como sospechoso de haber cometido los delitos de homicidio calificado en contra de Verónica Cerros Olivas, José Juan Villanueva Leal y dos menores de edad así como homicidio calificado en grado de tentativa en perjuicio de una mujer quien hoy es denominada testigo protegido “A” y en esa fecha contaba con 16 años.Los hechos ocurrieron entre las 00:00 y las 01:00 horas del 24 abril de 2012 cuando presuntamente Arreola Rodríguez y al menos otros cinco policías adscritos a la SSPM arribaron a una zona verde cercana al Parque Central a bordo de tres patrullas, ahí se encontraban las víctimas.Los policías golpearon a los varones y maltrataron a las mujeres, después los subieron a tres unidades oficiales, los llevaron a distintos puntos de la ciudad y horas más tarde a una brecha cercana al panteón municipal San Rafael, donde los bajaron para caminar hasta una zona desértica, les taparon el rostro con su propia ropa y los fusilaron al darles entre uno a tres balazos en la cabeza, de acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) zona Norte.Ayer la médico que declaró ante el Tribunal de Enjuiciamiento señaló que ella acudió al Hospital General por instrucciones del Ministerio Público (MP) y al revisar a la sobreviviente supo que se encontraba consciente y pudo documentar que presentaba una lesión en el occipital derecho con fractura pero nunca perdió la consciencia, contaba con la función motora y neurológica.La perito explicó que aplicó la Escala de Coma de Glasgow, que permite medir el nivel de conciencia de pacientes con traumatismo craneoencefálico, y la lesionada y hoy testigo protegido “A”, alcanzó 15 puntos, el puntaje más alto.Con ese testigo el MP busca probar que en todo momento la sobreviviente ha estado lucida y que por ello sus declaraciones son veraces.En su turno el agente ministerial señaló que los días 25 y 26 de abril del 2012 entrevistó varios familiares de las víctimas. Entre ellos a la tía de testigo “A”, quien le refirió que el 24 de abril personal del Hospital General le habló para informarle que su sobrina se encontraba internada porque tenía un balazo en la cabeza, por lo que acudió y la menor le explicó que a ella y a sus amigos los habían “levantado” de un parque varios policías.La sobreviviente refirió que a ella y a la otra víctima del sexo femenino les habían hecho tocamientos y cuando sus acompañantes las defendieron, fueron agredidos.El juicio oral en contra de Arreola Rodríguez, número 8/18, inició el pasado 18 de abril. Hasta el día de ayer el MP sólo ha había presentado testigos para acreditar los hechos delictivos pero ninguno para probar la responsabilidad de José Luis Arreola Rodríguez.Un juicio oral inició ayer en contra de un ex policía municipal y de un civil, por su presunta responsabilidad en el homicidio de un estudiante de Criminología a quien al parecer privaron de la vida de un balazo en venganza por una riña previa relacionada con la venta clandestina de tres cervezas.Los enjuiciados son el ex servidor público Gonzalo Pérez Santiago y Felipe de Jesús Huerta González.Los hechos motivo de este juicio oral, el número 29/18, iniciaron alrededor de las 02:40 horas del 12 de junio del 2016 en las calles Desierto de Mojave y Fragata de la colonia Hacienda de las Torres.En ese lugar fue lesionado Jonathan Martín García Nava, quien fue trasladado a las instalaciones del Hospital 66 del IMSS y murió a consecuencia del disparo que recibió en el tórax del lado izquierdo.La noche del 11 de junio y en las primeras horas del día siguiente los amigos de la víctima estaban consumiendo cerveza y al terminarse fueron en dos ocasiones a una casa particular a comprar “clandestinas” y ahí se toparon con Felipe de Jesús.En la segunda ocasión la mujer que atendía el negocio clandestino no les quiso vender cerveza a ellos y por eso dos de los jóvenes se quedaron afuera del inmueble a observar a un sujeto —quien resultó ser Felipe de Jesús Huerta— que llegó a comprar y a quien sí le vendieron.Dos personas discutieron con Felipe de Jesús, al parecer le quitaron tres cervezas, hubo insultos y golpes de ambas partes y luego Felipe se retiró del lugar a bordo de una Caravan color blanco y como media hora o 40 minutos más tarde regresó acompañado de unas tres personas entre ellas el policía Gonzalo Pérez.Los testigos refirieron que cuando regresó la van, el agente de la SSPM iba manejando, frenó casi arriba de ellos y luego todos los ocupantes del vehículo bajaron y el policía disparó contra ellos al tiempo que alguien gritó “ya valieron madre, mugres mocosos”.Ayer comparecieron ante el Tribunal de Enjuiciamiento –conformado por los jueces Arnulfo Arellanes Hernández, Evangelina Zúñiga Ortiz y Amelia Monserrat Camarillo Hernández– dos agentes de la Policía Municipal que participaron en la detención de Felipe de Jesús Huerta.Los elementos municipales indicaron al Tribunal que el 12 de junio del 2016 acudieron al lugar donde fue baleada la víctima y una testigo les explicó lo sucedido para después acompañarlos a buscar a los responsables. Especificaron que en el cruce de las calles Miguel de la Madrid y Paseos del Alba, localizaron la Caravan blanca al parecer utilizada en los hechos.Los testigos indicaron que le marcaron el alto al conductor, quien resultó ser Huerta González. Además señalaron que en la carrocería del vehículo del lado izquierdo así como en el asiento del chofer observaron manchas de sangre. A Huerta le observaron un golpe en una ceja, por lo que él fue detenido y el vehículo quedó asegurado.El juicio oral va a continuar hoy a las 09:30 horas con más pruebas por parte del MP.

