Advierten sobre déficit de psicólogos en la ciudad

Son pocos los psicólogos y los recursos que se tienen para hacer frente a los graves problemas de salud mental en la población fronteriza, consideró Xaviera Cabada Barrón, directora de la Escuela Superior de Psicología de Ciudad Juárez.“Y eso que apenas estamos viendo las secuelas de la orfandad de esta ola de violencia por la que pasamos”, dijo la especialista ayer, durante el arranque de la XXXIII Semana de la Psicología “Cogniciones, emociones, cuerpo y conducta cotidiana”.La institución tiene ya 36 años de servicio a la comunidad, durante todo este tiempo, ha logrado graduar a un promedio de 30 psicólogos al mes.Esta fue la primera escuela de psicología de la ciudad, y la segunda a nivel estado. Pese a que ya hay otras universidades públicas que también ofrecen el programa, Cabada Barrón señaló que son insuficientes dado los problemas de estrés y depresión que existen entre la población.“Otra cosa que está sucediendo es que en algunas universidades públicas no se les están brindando a los estudiantes las herramientas que requieren para abordar estas problemáticas tan complejas”, dijo.Señaló que aunque se está apostando mucho a la investigación en esta área, las investigaciones que se realizan no aplican conocimientos que puedan ayudar a la población con los problemas actuales con los que cuenta.“Estamos viendo, por ejemplo, suicidios, esto se le atribuye a que la juventud está abandonada, hay ausencia de metas a largo plazo, falta de propósito, y esto es el desgarre del tejido social que tenemos, por lo que debemos estar muy alertas y hacer algo al respecto”, dijo.De 10 años a la fecha, el máximo problema de la ciudad es el aumento del estrés, provocado ya no sólo por factores económicos y laborales, sino también por cuestiones de violencia.“Esto se está extrapolando en las familias, los padres ya no están teniendo las herramientas para brindar paciencia y dedicación a los hijos, hay mucho abandono”, dijo.Todos estos temas serán abordados a lo largo de la semana, a través de diferentes conferencias y talleres orientados a los alumnos y egresados de la escuela.La sede de estas conferencias es el hotel Fiesta Inn donde también existe la venta de libros académicos. El viernes será la clausura de las actividades.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.