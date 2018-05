Casi 11 mil servicios por año son los que provee un pequeño ejército conformado por 40 paramédicos, 80 voluntarios y 100 personas en área administrativa que trabajan para la delegación Ciudad Juárez de la Cruz Roja Mexicana.“Es gente con vocación, que le apasiona su trabajo, es gente que el salvar una vida les motiva, y los ponemos en alerta amarilla para que siempre estén listos, aunque sean voluntarios”, expresó Mario Carmona, director de la delegación en la frontera.La benemérita institución que hoy conmemora su 108 aniversario en México, está al servicio de la comunidad fronteriza desde hace 75 años durante 24 horas los siete días de la semana, sin embargo, el mantenimiento de la Delegación Juárez asciende a los 22 millones de pesos por año, y a pesar de ello, la atención que brinda una ambulancia en la ciudad es gratuita.De acuerdo con información proporcionada, entre el 60 y 70 por ciento de los servicios que se solicitan en la ciudad son atendidos por la Cruz Roja, lo que implica un gasto de aproximadamente un millón 800 mil pesos por mes que no siempre se logra recabar ni con las colectas.Pese a esto, Carmona informó que al solicitar una ambulancia cuando sea una emergencia el servicio es gratuito para la comunidad, pero la Institución busca la manera de solventarlo, y una de ellas es la colecta anual donde los voluntarios piden apoyo en los cruceros.En el 2017 el recurso recabado en colecta fue de un millón 50 mil pesos, cantidad que no alcanza a cubrir los gastos de un mes. Por ello los 365 días del año la Cruz Roja se vale de cinco métodos para subsanar el gasto del servicio gratuito:1.- Escuela de enfermería, se cobra la colegiatura y de lo poco que queda se va al gasto de las ambulancias.2.- Tres delegaciones donde se dan servicios con cuotas de recuperación (consulta, rayos X, laboratorios, etc.).3.- Traslados, es decir, transportar a un paciente a una consulta sin que sea una emergencia; puede costar hasta mil 200 pesos, dependiendo del material usado y la distancia.4.- Ofrecen servicios de capacitación y cursos a empresas que requiere la Secretaría del Trabajo (primeros auxilios, brigadas, entre otros).5.- Todo el año el área de captación de fondos pide apoyo a empresarios. Con el Programa Padrino se busca quién apadrine una ambulancia o quién haga donativos para equipamiento de las unidades.Carmona dijo que dos los principales inconvenientes por los que las personas no se animan a apoyar es por el impuesto de 35 pesos que está etiquetado en la Revalidación Vehicular y al igual que la creencia de que es una instancia de Gobierno y no una institución de asistencia privada.Respecto al impuesto explicó que es etiquetado por el Congreso del Estado y es una ayuda que recibe la delegación de Chihuahua, de la cual se dan ambulancias para las 24 delegaciones, se crean nuevos espacios, además se invierte en capacitación para los miembros y equipamiento para las unidades.Empero cada delegación local debe hacerse cargo de su gasto corriente, y aunque con ese impuesto se les otorguen ambulancias, se debe asumir el pago de su mantenimiento para tenerlas en buenas condiciones, equiparlas y poner personal capacitado para darles uso.A ello se suman el pago de paramédicos, mantenimientos correctivos y preventivos, uso de ‘consumibles’ –material que se usa para dar atención al paciente–, servicios de agua, luz, teléfono, personal remunerado, IMSS, Infonavit e impuestos, son los gastos que dejan las cuentas en números críticos para quienes buscan cumplir la misión de salvar vidas.Dio a conocer que actualmente recibe 50 mil pesos de apoyo para combustible por parte del Municipio, que si bien es una ayuda fuerte no siempre es suficiente.“Pero nunca se ha dejado de dar el servicio por falta de combustible, siempre vamos a donde nos hablan para dar el servicio a la comunidad gratis”, destacó Cardona.“La Cruz Roja está donde el pueblo quiere que esté, entonces, si no nos apoyan para ese servicio gratis a la comunidad, nosotros sufrimos para dar esa asistencia”, afirmó.La historia de la delegación fue del 2008 al 2011, cuando fueron hasta 18 mil servicios por año los que se realizaron por la violencia en la ciudad, considerada en ese entonces la más violenta del mundo.“Para nosotros fue una situación fuerte el atender todos los servicios, el atender tantas personas dañadas por la violencia de todo tipo, no nada más los balaceados pero ahí estaba la Cruz Roja”, expresó.Carmona resaltó que esa época dejó huella en los paramédicos de la institución. “Como dice el dicho: ‘la Cruz Roja está donde nadie está’ y siempre estuvimos ahí al pie del cañón, dando el servicio a la comunidad en todos sus aspectos”, dijo.A pesar de la situación, personal de la institución ha participado en servicios no sólo históricos para Juárez sino también a nivel internacional, ejemplo de ello es el huracán Katrina en el 2005 en Estados Unidos, el terremoto de Haití en el 2010 y la reunión del G20 hace seis años en Los Cabos, Baja California Sur, donde esta delegación estuvo presente con dos unidades.Cabe mencionar que el servicio más reciente donde su personal participó fue el año pasado con los terremotos de la Ciudad de México, Chiapas, Puebla y Morelos, además de realizar la colecta de 13 tráileres con 300 toneladas de víveres.“Necesitamos el apoyo de toda la comunidad, de todo el empresariado de Ciudad Juárez, de las dependencias de los Gobiernos municipal y estatal para ver de qué forma sacamos más recursos para nuestro gasto corriente y seguir dando el servicio a la comunidad”, dijo.Desde el 21 de febrero de 1910 a través de un decreto que proclamó el expresidente Porfirio Díaz, nuestro país se vería beneficiado con el establecimiento de esta benemérita institución a nivel nacional.Sin embargo, fue hasta marzo de 1943 que la frontera fue marcada con un primer puesto de socorro, pues un año antes un doctor de la Ciudad de México vino para interceder con las autoridades locales para la creación de este espacio que tuvo lugar a un lado de la presidencia municipal y funcionó durante 6 años.Durante este tiempo la migración del interior de la república a la vecina ciudad de El Paso, así como la llegada de la industria maquiladora, generó en Juárez una expansión territorial importante, lo cual representó mayor cantidad de trabajo para los socorristas.Con este fenómeno, fue en 1949 cuando la Delegación Juárez inauguró su primer edificio en la calle Abraham González, atrás de la Plaza de Toros, que estuvo en función durante 30 años, y hoy en día, a pesar de no estar en uso, se considera un inmueble histórico para la ciudad.Al paso de 30 años más, para octubre de 1979, los juarenses contarían ya con el edificio de Cruz Roja Pronaf, y 18 años después, en diciembre de 1997, la institución tendría una segunda unidad en Salvárcar.Las necesidades de la comunidad y la pasión por salvar vidas se unirían una vez más luego de 13 años para cristalizar otro logro de la delegación, el tercer edificio oficial, la unidad Centenario que se inauguró en febrero del 2010 en el eje vial Juan Gabriel.Actualmente la Delegación Ciudad Juárez trabaja con un grupo de 15 niños de 9 a 12 años, con 60 ‘juventinos’ de 13 a 16 años que incluso al graduarse del bachillerato se quedan ahí para estudiar, y con las damas voluntarias que en el 2017 apoyaron a más de 2 mil personas con despensas.La Institución también cuenta con más de 500 personas que integran el voluntariado para ayudar en todos los aspectos, además de un área de Psicología para los miembros, y realizar cursos y capacitaciones en primeros auxilios, rescate urbano, rescate en alturas, extracción vehicular, entre otros.“Para mí es una satisfacción y un orgullo poner mi granito de arena para que el personal esté bien capacitado, para que nuestras ambulancias estén bien equipadas, y es motivo de satisfacción cuando se da la atención y se salva una vida”, dijo Mario Carmona.El director de la delegación fronteriza exhortó a la comunidad a que incremente su confiabilidad, el respeto por la institución y en el esfuerzo que hacen los paramédicos para estar ahí y dar el servicio, pues también pasan por una larga capacitación y son evaluados ante una sede estatal o nacional para subir a una ambulancia.La Institución no ha llegado la meta de 2 millones de pesos marcada para este 2018 en la colecta que cerró el pasado lunes 30 de abril; ayer directivos de la institución dieron a conocer que aún se espera el donativo de empresarios para alcanzarla.• 2017: Terremotos en la CDMX, Chiapas, Puebla y Morelos• 2012 Reunión del G20 en Baja California Sur• 2010 Terremoto de Haití• 2005 Huracán Katrina en Estados Unidos40 paramédicos, 80 voluntarios y 100 administrativos dan 11 mil servicios al año; la Cruz Roja atiende hasta el 70% de las emergencias1.- Parte de la colegiatura de la Escuela de Enfermería2.- Atención médica en 3 delegaciones (inyección, consulta, rayos X, laboratorios)3.- Transporte de un paciente a una consulta cuando no es una emergencia. El costo depende del material usado y la distancia4.- Servicios de capacitación y cursos a empresas requeridos por parte de la Secretaría del Trabajo5.- Apadrinamiento de ambulancias o donativos para equipamiento de las unidadesLa Cruz Roja no es una instancia de Gobierno, es una institución de asistencia privada