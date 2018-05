Reactivan proyecto 'Ser Fronterizo'

Concebido como un proyecto que contemplaba la edificación de una plaza pública, el monumento “Ser Fronterizo”, la escultura de la rutera partida en dos que parece estar incrustada en el suelo, tiene dos años en espera de ser concretado.Jorge Pérez, autor de la obra que se ubica en el cruce del Paseo de la Victoria y el bulevar Francisco Villarreal Torres, atribuye el retraso entre otras cosas a los cambios políticos que se han registrado desde entonces.“La obra final tiene que llevar un estacionamiento y una explanada, una plaza pública; entonces es muy importante que hagamos esta parte de la construcción que es poco más de un millón y medio de pesos para la elaboración de todo lo que requerimos para finalizar”, comentó.De acuerdo con Pérez, conocido también como “Yorch”, uno de los primeros inconvenientes que retrasaron su ejecución fue la salida de Enrique Serrano Escobar de la presidencia municipal, quien, afirmó, dejó de lado el proyecto cuando aspiró a la gubernatura de Chihuahua.Lo mismo ocurrió con Eleno Villalba Salas, exdirector de Desarrollo Urbano del Municipio, afirmó.El artista comentó que buscó reunirse con el presidente municipal suplente que había quedado a cargo tras la salida de Serrano Escobar, Javier González Mocken, pero no tuvo éxito.“Todo está legalmente hecho”, comentó. “Es una obra pública que corresponde a la ciudad finalizarla. Eso se votó en el Cabildo directamente por ahí de agosto de 2015. Ya estamos a 2018 y la obra no se ha concluido”.Yorch señaló que tuvo una reunión con el alcalde Armando Cabada Alvídrez en marzo del año en curso, así como con los regidores Alfredo Matus y Seidy Medina Galván con el fin de ver la posibilidad de refinanciar el proyecto.El artista formuló un nuevo plan ejecutivo completo y lo llevó a la Dirección General de Obras Públicas, pero ahí le fue informado que la iniciativa “estaba en la fila y no se sabe cuándo se va a apoyar”.El monumento “Ser Fronterizo” ha atravesado por dos procesos de pintura que no corresponden con su planteamiento original.La primera vez, cuadrillas de Servicios Públicos Municipales pintaron los camiones de color amarillo sin tener conocimiento de que esa no era la idea.Recientemente, el Municipio llenó de color gris las piezas, hecho que tampoco se apega a la proyección inicial.“La regidora Seidy Medina logra que manden pintar el camión, pero lo vuelven a hacer mal. Lo pintaron con rodillo y brocha, como si estuvieran pintando una pared y el tratado que yo propuse para la obra es un tratado automotriz, como se pinta un carro o una troca”, señaló. (Fernando Aguilar / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.