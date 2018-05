La circulación de armas de fuego entre ciudadanos alerta a las corporaciones policiacas; este fin de semana incautaron seis pistolas y una gran cantidad de cartuchos útiles en diferentes intervenciones realizadas.La noche del domingo un parroquiano del bar Buchacas fue detenido por policías municipales por la probable posesión de una pistola, la cual ocultaba entre sus pertenencias, reportó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).Además, arrestaron a Edgar L. G. por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, al supuestamente portar un arma de fuego calibre .22 con cuatro cartuchos útiles.La SSPM reportó el arresto de Jorge Alberto M. E., Alejandra D. H., Andrés Antonio M. G. y Paz Daniel C. M., por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud y la probable posesión de armas.Asimismo, agentes de las Fuerzas Estatales arrestaron a Eduardo C.M. de 27 años y a Juan Bernardo M.M. de 25, por la supuesta posesión de dos pistolas, una de calibre 6.35 abastecida con nueve cartuchos útiles y otra .38 especial cargada con tres balas, reportaron las diferentes corporaciones.En el primer arresto los agentes municipales capturaron a Rolando René C. V. de 27 años, al asegurarle un arma de fuego calibre 9 milímetros en el exterior del bar., ubicado en el cruce del bulevar Óscar Flores Sánchez y avenida Plutarco Elías Calles, en la colonia Tierra y Libertad.Los oficiales presuntamente encontraron el arma fajada a la cintura.El detenido, según su historial delictivo, tenía ocho detenciones por diversos delitos y una falta administrativa.Los agentes municipales reportaron el arresto de Jorge Alberto M. E. de 31 años, Alejandra D. H. de 29 años, Andrés Antonio M. G. de 27 años y Paz Daniel C. M. de 30 años, los cuales enfrentan cargos federales.El arresto fue reportado en el cruce de las calles Yepomera y Santiago Troncoso, de la colonia Roma, cuando observaron un vehículo de la marca Volkswagen Jetta, color azul, que omitió el alto.El guiador, Jorge Alberto M. E, presuntamente tenía un envoltorio de “cristal”; los acompañantes presuntamente trataron de evitar el arresto, por lo que fueron sometidos a una revisión. Al parecer los agentes localizaron tres envoltorios de “cristal” para elaborar más de 50 dosis.Dentro de la unidad fueron incautadas un arma de fuego tipo revólver calibre .38 especial, un arma de fuego tipo escuadra calibre .40, un cargador abastecido con ocho cartuchos útiles calibre .45, un cargador abastecido con 10 cartuchos útiles calibre 40, además de 48 cartuchos útiles en una bolsa de plástico.En otra intervención fue detenido Edgar L. G. en supuesta posesión de un arma de fuego calibre .22 con cuatro cartuchos útiles del mismo calibre.La detención fue reportada en la avenida de las Granjas y Carretera Casas Grandes, en la colonia Polo Gamboa.Posteriormente elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) detuvieron a dos hombres que presuntamente tenían en su poder dos armas de fuego y varias dosis de droga.Los agentes de las Fuerzas Estatales aseguraron Eduardo C.M. de 27 años y Juan Bernardo M.M. de 25 años, por tener en su poder dos pistolas, una de calibre 6.35 abastecida con nueve cartuchos útiles y otra .38 especial cargada con tres balas.Los inculpados viajaban a bordo de un automotor Grand Prix, color blanco, modelo 1995, por el cruce de las calles Paseo de la Victoria y Morelia, donde también se les aseguró una bolsa de plástico que contenía mariguana, un envoltorio de cristal y una báscula gramera.Todos los detenidos fueron consignados ante la Agencia del Ministerio Público Federal para que continúe con las diligencias correspondientes, se informó.redacció [email protected]

