Paga Salud estatal plaza 'fantasma'

La Secretaría de Salud estatal duplica cada mes el sueldo de la plaza de director de la Jurisdicción Sanitaria II, la segunda posición más importante del sector en la ciudad, pese a que sólo una persona ocupa ese cargo.Una investigación de El Diario documenta que Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH), organismo descentralizado de esa dependencia, eroga mensualmente un salario bruto de 43 mil 585 pesos con el que le paga al titular en funciones, Ramón Murrieta González.Al mismo tiempo, consta en recibos de nómina de la dependencia a los que este medio tuvo acceso, SSCH hace otro depósito de 43 mil 585 pesos a nombre de la exdirectora, Leticia Chavarría Villa, que ocupó ese puesto hasta el 31 de agosto del año pasado.Las evidencias muestran que la Secretaría nunca dio de baja la plaza de Chavarría Villa y, entrevistada por El Diario, la exfuncionaria de Salud argumentó haberse dado cuenta de la irregularidad, pero no haber recibido los pagos en su cuenta bancaria.“Más de tres meses o no sé cuánto se estuvo depositando a mi nombre”, señaló. “Cuando yo vi que realmente me iba a perjudicar, fue cuando me di cuenta a través de mi contadora que iba a tener que pagar una cantidad por los ingresos que tuve”.Además, sostiene que notificó ya a la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua, dependencia que informó a través de su portavoz, Miriam Saldívar, que “se hará una revisión para ver el estatus en que se encuentra”.Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la Secretaría de Salud en la Zona Norte, confirmaba vía telefónica a El Diario el 2 de septiembre de 2017 que Chavarría Villa dejaba de dirigir la Jurisdicción Sanitaria II.A pesar de estas declaraciones, sus datos continuaron figurando entre los más de 8 mil 500 registros de empleados de SSCH, junto a los del nuevo director de la división administrativa, dado de alta según Control de Personal y la Subdirección de Recursos Humanos de SSCH el 1 de septiembre de 2017.Una copia del Formato VIII de las obligaciones de Transparencia de SSCH, descargada de la página oficial de ese organismo el pasado 20 de abril, exhibe que el nombre de la doctora aparece en el listado de trabajadores con los que cuenta la dependencia.El documento, que contiene información relativa al primer trimestre de 2018, muestra a Chavarría Villa y a Murrieta González exactamente con el mismo cargo y sueldo que en este caso corresponde a la dirección de la Jurisdicción Sanitaria II: “Jefe de Unidad de Atención Médica A”.El Diario obtuvo la copia antes de que, recientemente, la Secretaría modificara el apartado de Chavarría Villa y le agregara la siguiente observación: “El trabajador causó baja el 31 de agosto de 2017 y el 07 de noviembre del 2017 se realiza el último pago por convenio de terminación laboral”.La información que contiene este archivo, donde sólo después de que El Diario pidió una postura oficial el área de Transparencia cambió a cero el sueldo de la exfuncionaria, fue generada por el área de Operación y Pagos y la Subdirección de Recursos Humanos de SSCH.En este listado, ambas unidades administrativas especifican en la parte superior que los datos fueron validados el 31 de marzo de 2018 y que, en consecuencia, están actualizados hasta el 11 de abril del mismo año.El 4 de mayo, Dalia Azucena Pineda Zapata, jefa del Departamento de Comunicación Social de la Secretaría de Salud afirmó que, por “un error de dedo”, Chavarría Villa continuaba en el listado oficial de empleados pese a haber sido removida de sus funciones el año pasado.“En la tabla (el archivo de Transparencia) aparecen todos los movimientos y fue un error de dedo. Lo que me comentaron fue que no se dio de baja en la tabla. Pero ella ya no está devengando sueldo desde octubre (sic) del año pasado. Ella ya no tiene nada qué ver, de hecho el que está ahora ahí a cargo pues es un doctor”, comentó.Salud nunca dio de baja la plaza de la antigua directora, como lo comprueba la respuesta número 028532018 que ofreció SSCH a El Diario por medio del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Chihuahua, donde la incluye como parte de los empleados activos.El Diario entrevistó por teléfono a Leticia Chavarría Villa el 28 de marzo pasado, fecha en que ella dijo no saber que su nombre figuraba todavía en el Formato VIII relativo a la remuneración bruta y neta de los empleados de SSCH.Sin embargo, en una entrevista posterior efectuada el viernes 4 de mayo, la exdirectora de la Jurisdicción Sanitaria II advirtió que algo estaba mal.Tras alistarse para realizar su declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la doctora se enteró de que SSCH seguía realizando pagos bajo su nombre, pero a otra cuenta bancaria, explicó ella.De acuerdo con los recibos de nómina que su contadora obtuvo de la página de Internet del SAT, de los cuales una imagen está en poder de El Diario, todavía el 30 de abril se realizaron depósitos a su nombre.El problema reside en que el dinero que supuestamente percibió en el lapso que comprende entre su salida de Salud el 31 de agosto y el pasado 30 de abril se sumó a los ingresos que debe tomar en cuenta, por lo que enseguida tomó el asunto con preocupación.“Quiero que quede claro que yo no estaba enterada. A mí me interesa que quede bien aclarado que yo no estuve beneficiada en ningún sentido, menos económicamente. Y lo segundo es que se denuncie ese acto de corrupción, porque aparte eso es. Que se sepa quién estaba recibiendo ese dinero”, señaló.Mientras tanto, el director de la Secretaría de Salud en la Zona Norte, Arturo Valenzuela Zorrilla, sostiene no tener conocimiento de que pagos con los datos de Chavarría Villa continuaron efectuándose a pesar de que ella ya no forma parte de la dependencia.De acuerdo con Valenzuela, máximo responsable de la dependencia en Juárez, la salida de la exdirectora de la Jurisdicción Sanitaria II ocurrió en el marco de la legalidad, de modo que ella fue sujeta al proceso de entrega-recepción que marca la Ley de Entrega Recepción para el Estado de Chihuahua.“Yo no soy quien firma los cheques ni estoy yo revisando los cheques de todo el mundo”, dijo. “Mi función es dirigir la Secretaría de Salud en ese sentido. Buscar políticas públicas para mejorar las condiciones generales de la población, no es para andar viendo a quién le pagan o a quién no le pagan”.A partir de que tuvo conocimiento de esta irregularidad, Chavarría Villa acudió recientemente a la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua, donde pretendía interponer una denuncia.No obstante, la exfuncionaria de Salud, ahora adscrita a la Secretaría de Desarrollo Social desde del pasado 16 de enero, no pudo presentar la queja debido a que en ese momento no llevaba un documento que necesitaba para hacerlo, dijo a El Diario.Sobre la salida de Chavarría a principios de septiembre del año pasado no hubo un anuncio público, tampoco un comunicado de prensa oficial de las autoridades locales de la dependencia. Los medios de comunicación de la localidad se enteraron extraoficialmente de la noticia.Tras ser cuestionado en aquel entonces para confirmar la información, el funcionario argumentaba que esta era una “decisión compartida” entre Salud y la doctora, en virtud de que habían acordado que así iba a ser en respuesta a “los planes y estrategias de la Secretaría de Salud”.Sin embargo, ella sostiene que cuando fue invitada por el secretario de Salud, Ernesto Ávila Valdez, a colaborar en el puesto que ocupaba, nunca fue avisada de que su desempeño en la función pública de Salud sería temporal.Fue así como, después de las declaraciones de Valenzuela Zorrilla, su lugar fue ocupado por Murrieta González, quien aspiraba a ser regidor propietario como parte de la planilla del hoy director de Salud en la Zona Norte cuando éste buscaba la presidencia municipal por la vía independiente.