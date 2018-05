Recrudece violencia familiar

“Mariana” está inmersa en la violencia familiar desde que tenía 5 años de edad, cuando veía que su padre golpeaba a su mamá.La mujer, ahora de 20 años, fue víctima de violencia psicológica y física por parte de su pareja sentimental –a quien ya dejó–, quien incluso le puso un machete en el cuello y la hincó para exigirle que le dijera si le era infiel.El año pasado, los jueces de Control tuvieron conocimiento de 676 delitos de violencia familiar y en los tres primeros meses del presente ciclo el Ministerio Público (MP) estatal ha judicializado 140 casos.Además se incrementó la saña con que se desarrollan esas conductas, pues los agresores utilizan armas como cuchillos, machetes y hasta pistolas hechizas.En 2017, de los 676 acusados 27 no fueron vinculados a proceso penal; 46 fueron sentenciados por el Tribunal de Control; nueve llegaron a juicio oral y el resto continúa en trámite o se aprobó una salida alterna al proceso.En enero de este año se judicializaron 50 casos, 41 en febrero y 49 en marzo. Todos fueron vinculados a proceso, ocho han sido sentenciados, cuatro avanzaron a juicio oral y el resto sigue en trámite, de acuerdo con cifras del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Chihuahua.Además en abril pasado los jueces instruyeron audiencias a presuntos agresores que se presentaron de forma voluntaria, pero terminaron detenidos.Uno de los casos corresponde a un hombre que al parecer usó un tubo y una matraca para detonar pólvora en contra de su cónyuge y se lesionó una mano.Otro es de un exagente de Seguridad Pública contra quien se iniciaron cuatro carpetas de investigación por ejercer violencia psicológica y física en perjuicio de su expareja y por los antecedentes fue recluido.“Mariana” y Jovanny Alejandro Valenzuela González tenían cinco meses viviendo juntos. Él ya había mostrado cuatro comportamientos agresivos con ella por celos y usaba los machetes que guardaba en casa para amedrentarla. El pasado 4 de abril fue la última ocasión.“Él utilizaba machetes para amenazarme y siempre me decía que yo lo engañaba. Lo único que hacía era sacar su machete, me ahorcaba, me lo ponía en el cuello y me decía que si no le decía la verdad me iba a empezar a mochar los dedos para ver cuánto dolor aguantaba, para ver si yo hablaba.“Y esta última vez me volvió a hacer lo mismo, me revisó mis dos celulares, le molestó que amigos me mandaran mensajes, le pusieran like a mis fotos y sacó todos sus machetes”, relató.“Mariana” recordó que ese día ella se orinó de miedo y Jovanny tuvo lástima de ella y la soltó. Sin embargo no la dejó salir de la casa hasta el día siguiente, cuando un vecino escuchó sus gritos y llamó al 911. Al lugar acudieron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.La violencia no es una novedad en la vida de esta mujer de 20 años. Ayer, al salir de la audiencia donde Valenzuela González fue vinculado a proceso penal, ella recordó que cuando tenía 5 años veía a sus padres pelear y reconciliarse.“Mi mamá era alcohólica, mi papá era drogadicto. Mi papá llegaba loco y traía por los suelos a mi mamá, la arrastraba, la ahorcaba. La Policía siempre estaba en mi casa, pero mi mamá decía ‘es que me ama, lo perdono’. Yo sé que tengo que cortar esa situación, no quiero ser una estadística más”, expresó.“Mariana” ha aprendido a reconocer su situación y ha comenzado a recibir la terapia psicológica recomendada por una perito adscrita a la Fiscalía de Género.“Desde chiquita he estado en un círculo violento, con mis papás. Yo repito lo mismo, busco relaciones conflictivas. Sí percibo esta situación, pero por mi soledad, como que quiero llenar el hueco que dejó mi mamá al morir, ya porque cualquier persona me abraza considero que me ama, que es el amor de mi vida”, reveló para luego explicar que la primera pareja con la que vivió la golpeaba y en la segunda relación era ella quien ejercía la violencia.El Tribunal de Control que vinculó a proceso a Valenzuela Gutiérrez también ordenó que enfrente los cargos en prisión debido al presunto uso del arma blanca. Esto le dio un respiro a “Mariana”, quien vive con miedo y sufre de ansiedad. (Blanca Carmona/El Diario)• Cuchillos• Machetes• Pistolas hechizas• Tubos* 50 Enero* 41 Febrero* 49 Marzo• Todos fueron vinculados a proceso• Van 8 sentenciados• Cuatro avanzaron a juicio oral• El resto siguen en curso