Ella nació aquí en Ciudad Juárez. (Siempre estaba) con ánimo para salir adelante, según ella tenía la misión de ser maestra cuando fuera grande y no se logró”, son las palabras de Jesús de la Rosa, padre de Estrella de la Rosa López que en la celebración de su décimo cumpleaños murió prensada entre una camioneta y un camión.Alegre, amistosa, cariñosa, con mentalidad de adulto y niño, fuerte e inteligente, el recuerdo de la menor resuena en la cabeza de sus familiares que la vieron crecer durante diez años y ayer daban un último adiós.El cuerpo de la menor arribó en un ataúd blanco a su domicilio en la calle Prados de la Buenaventura y Monte Blanco a mediodía de ayer, donde sus compañeros del cuarto grado en la primaria Mariano Jiménez, algunos vecinos y familiares aguardaron su llegada para recibirla entre lágrimas, sollozos y aplausos.“Lamentablemente Dios me la recogió, lamento todo esto, me siento muy destrozado y a nadie se le desea todo esto, las cosas que pasan”, expresó de la Rosa, quien mencionó que su familia es proveniente de Chiapas y viven en Juárez desde que nació la pequeña Estrella un 05 de mayo del 2008.El padre de la menor narró que el sábado era su fiesta de cumpleaños y celebraban con un pollo asado en la casa de unos familiares en otro fraccionamiento de la zona, cuando uno de sus sobrinos le pidió insistentemente las llaves de su camioneta y él se las prestó.Posterior a esto su sobrino de 18 años, quien de acuerdo con otra familiar no sabía manejar, arrancó el auto. De la Rosa dice que escucharon muy fuerte el acelerador del vehículo que iba en reversa cuando de repente le avisaron que la niña estaba muerta.De acuerdo con vecinos del sector donde ocurrieron los hechos, la menor que vestía un pantaloncillo de mezclilla, una camisa color rosa y tenis, fue aplastada entre una camioneta color guinda y un camión que se encuentra parado en la calle desde hace un par de años, aproximadamente a las 10:40 de la noche del domingo.“La niña estaba caminando, entonces una camioneta le dio para atrás y le dio muy fuerte, entonces al darle para atrás la niña quedó entre la ruta y la camioneta, colgando. Se bajó el chavo a ver y le dijeron ‘la niña está atrás, mataste a la niña’, se subió, le dio para enfrente y la niña cayó al suelo, un señor la agarró, la cargó y se la llevaron a dos casas”, expresó una vecina que prefirió omitir su identidad.Habitantes de la zona refirieron no haber escuchado música ni haber visto algo alusivo a una fiesta, únicamente algunos niños y familiares que gritaron y movieron a la pequeña al interior del domicilio cuando cayó después de haber hecho hacia el frente la camioneta entre la que quedó prensada.“Ella quiso venir aquí para festejar su cumpleaños porque íbamos a ir a su casa pero ella no quiso, ella se quiso venir para acá, dijo que quería jugar con mis niños y como aquí está el parque más cerca”, dijo María Asunción, tía de la menor, en referencia al festejo que terminó con el accidente letal.El padre de Estrella puso a disposición el número de cuenta 4027 6641 4107 8059 de Banco Azteca para la comunidad que desee apoyar a la familia de la Rosa en los gastos funerarios de la pequeña.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.