Asesinan a 2; no hay detenidos

Dos hombres fueron asesinados ayer en diferentes puntos de la ciudad; los crímenes provocaron la movilización de las diversas corporaciones policiacas y hasta el cierre de esta edición no se reportaban personas detenidas.En el presente mes han sido cometidos 12 asesinatos y entre las víctimas se encuentra una mujer, dio a conocer Alejandro Ruvalcaba Valadez, vocero de la Fiscalía General de Estado (FGEPersonal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que en el primer evento dos hombres fueron dados por muertos por sus agresores que los iban a ejecutar en un basurero clandestino, reportó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).Las víctimas fueron abandonadas en un predio baldío del fraccionamiento Parajes del Sur, al suroriente de la ciudad, donde les dispararon a corta distancia y ahí los dejaron.Los ejecutores viajaban en un auto Grand Am color café del que bajaron a sus objetivos.Las personas llevaban las manos atadas hacia la espalda e iban severamente golpeadas.Una vez en el suelo, los agresores dispararon a muy corta distancia a cada uno en la cabeza.Los sicarios los dieron por muertos y huyeron por el bulevar Independencia.Sin embargo, a pesar de las heridas sufridas las víctimas respiraban, por lo que fueron trasladadas a un hospital cercano.Por la tarde, el vocero de la FGE reportó que una de las víctimas había fallecido a causa de las lesiones.Pocos minutos después, las autoridades de los tres niveles de gobierno acudieron a la avenida De los Aztecas y la calle Calcopirita, donde varios vecinos reportaron al 911 que dos hombres armados perseguían a una persona que sorprendieron cuando comía en la fonda de alimentos ‘Ponchos’, de la colonia Libertad.A pesar de que corrió para tratar de salvar su vida, el hombre fue asesinado.La SSPM reportó que el homicidio ocurrió a las 12:25 horas frente a más de cinco personas que estaban presentes en el puesto de alimentos.Los agresores llegaron a bordo de una camioneta Caravan color blanco y descendieron de la unidad con pistolas en mano, para después perseguir a la víctima a quien alcanzaron a pocos metros y le dispararon.La víctima, de momento no identificada, quedó tendida sobre la banqueta y presentó varios impactos de bala en en la cabeza y la espalda.Los peritos especializados en la escena del crimen aseguraron varios casquillos calibres .45 y .40, que fueron enviados a los laboratorios de balística forense para el respectivo análisis que permita establecer si las armas fueron empleadas en otros hechos violentos, se informó.

