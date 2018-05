Dan ciudadanos la mano a Dilan

La familia de Dilan Emmanuel Ibarra Espino, el niño que requiere trasplante de médula ósea para superar la leucemia, recibió numerosas muestras de solidaridad luego de que solicitó a la comunidad apoyo para pagar la cirugía.Violeta Yolanda, madre del menor, dijo que ha recibido más de 30 llamadas telefónicas de personas que manifestaron su intención de depositar dinero en la cuenta que ella proporcionó para tales fines.La mujer no precisó cuánto dinero han podido reunir, debido a que aún no consultan el saldo de la cuenta bancaria, pero agradeció a quienes decidieron ayudar.“Nos han estado hablando muchas personas”, comentó. “Muchas gracias a todos por estarnos ayudando; gracias por ese apoyo y esperamos que Dios les multiplique todo. Es de mucha ayuda para nosotros”.Este procedimiento supone un costo de 400 mil pesos que la familia deberá pagar en el ámbito privado, en virtud de que prefieren acelerar el proceso en vez de esperar a que las cosas se resuelvan en la institución de salud de la que el niño es derechohabiente.El pasado viernes, Dilan Emmanuel, de casi 4 años, concluyó sus quimioterapias y mañana será evaluado por el especialista para conocer si ya hay alguna fecha programada para el procedimiento, explicó la madre del menor.Él es uno de los pacientes que reciben tratamiento en la Asociación de Padres de Niños con Cáncer y Leucemia (Apanical), una organización de la sociedad civil que existe desde hace más de 20 años para apoyar a niños, niñas y adolescentes cuyas familias no tienen recursos para costear todo lo que implica su plena recuperación.(Fernando Aguilar/El Diario)

