Vecinos de la colonia Bellavista reportaron a El Diario que empleados municipales acudieron para instalar postes de señalética para bicicletas frente a las casas y negocios de la calle María Martínez, lo que impide que los carros se estacionen frente a su espacio habitacional.Leticia Valles, habitante del sector, explicó que anteriormente se hicieron topes de cemento con una altura considerable que tuvieron que bajar porque mofles de carros se quedaban ahí tirados a media calle ya que no los podían pasar.“Estamos enojados con el alcalde Cabada porque viene aquí por los votos pero cuando hay quejas no da la cara y para eso según está el señor pero nos ha hecho más daño”, dijoLa entrevistada explicó que al quejarse, las autoridades refirieron que se habló con los vecinos del sector antes de dichas acciones, sin embargo, desmintió dicha versión, pues aseguró que ni los topes ni los postes fueron tema de conocimiento de los habitantes de la zona por parte de alguna autoridad.“Ellos dijeron que nosotros estábamos de acuerdo y aquí nadie ha venido a hablar con nosotros, porque no, no estamos de acuerdo y ahora sí la gente está bien enojada”, expuso.Refirió que miércoles, jueves y viernes desde la calle Oro hasta la Mariscal y antes de llegar a la avenida Juárez por el gimnasio Josué Neri Santos, empleados comenzaron a hacer hoyos y pusieron postes de aluminio de no estacionarse y área de bicicletas.Destacó que los dueños de negocios que son alrededor de tres abarrotes, una estética, un consultorio médico, un dentista, una farmacia y una tienda de botas, que se encuentran a lo largo de la calle, están preocupados por el estacionamiento para sus clientes, pues temen que las grúas se lleven los automóviles.“Es una burla para nosotros, es una cosa bien incómoda”, señaló. “Aquí está desacomodando mucha gente, yo digo que más de 200 familias”, apuntó Valles.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.