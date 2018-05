Luego de la marcha efectuada en la localidad por consumidores de mariguana que pugnan por la legalización de la droga, el obispo de la Diócesis de Ciudad Juárez, José Guadalupe Torres Campos, dijo que el consumo sólo era justificado si era uso medicinal.“En el aspecto lúdico no es bueno, porque es fomentar el vicio. La Iglesia no puede aprobar algo que va en contra de la salud y de la vida”, dijo.No obstante, consideró que si esta hierba es utilizada de manera medicinal, el asunto es totalmente distinto.“Otra cosa es que se haga uso medicinalmente, eso es otra cosa, que debe reglamentarse, pero así por placer, lúdicamente, no podemos estar a favor”, dijo.El sábado pasado, medio centenar de personas que se identifican como parte del Movimiento Cannábico de Ciudad Juárez realizaron una marcha para pugnar por la legalización de la mariguana.El movimiento tiene dos ejes. El principal es la lucha por la legalización de la mariguana, el cual consideran un derecho humano de primera categoría.“Los artículos 478 y 479 de la Ley General de Salud, permite la portación de hasta 5 gramos para consumo personal, sin embargo la ley es muy tramposa porque no te permite que la compres, la vendas o la cultives, entonces estas leyes no nos defienden”, citó una de las manifestantes el pasado sábado.El otro es terminar con la guerra contra el narcotráfico, pues indican que ésta sólo perjudica a la población y a las personas pobres y consumidoras; y al legalizar podría haber un mejor control.Respecto a esto último, el obispo dijo no concordar con este punto, pues era una cuestión personal el ser una personal buena, y así acabar con la violencia.“Eso es una cuestión de valores, de principios, de familia, de educación, de trabajo, de deporte; que haya ambiente familiar de conciencia y de humanidad”, dijo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.