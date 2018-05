Megapantalla de 4 mdp para hospital en crisis

En medio de reclamos por la carencia de medicamentos y de plazas para personal, así como insuficiencia estructural, el Gobierno del Estado gastó 3 millones 967 mil pesos en la adquisición de una megapantalla que instalará en el Hospital de la Mujer.La compra fue realizada por la Coordinación de Comunicación Social, que el pasado 14 de febrero firmó el contrato con Upcon S.A. de C.V., una empresa radicada en la Ciudad de México.En el convenio SH/LPE/071/2018 se especifica que el costo incluye además de la pantalla LED para exterior de 5.76 por 8.96 metros, la instalación y puesta en marcha del aparato.De acuerdo con documentación obtenida por El Diario, el Gobierno estatal ya pagó un millón 983 mil 594 pesos como anticipo.El año pasado, El Diario documentó que el sistema de salud del Estado estaba en crisis por desabasto de medicamentos y suministros, carencia de especialistas y pagos millonarios a hospitales privados por subrogación de servicios, entre otras circunstancias que han llevado a paros y protestas del personal médico.Arturo Valenzuela, director regional de Salud, dijo ayer que aunque existen necesidades más urgentes en el sector sanitario, la pantalla servirá para fortalecer la comunicación social de la administración encabezada por el gobernador Javier Corral.“No sé qué tanto se pueda justificar un aparato de este tipo, pero es cierto que es muy importante para hacer comunicación social”, expresó.Cuestionado acerca del gasto de recurso público en una pantalla, el funcionario comparó las erogaciones que se hicieron en la administración pasada.“Ese es el monto (4 millones de pesos) que se gastaban en el Gobierno anterior en un solo evento, en una inauguración, y antes no se promocionaba nada”, expresó.Valenzuela afirmó que si en la pantalla se transmiten campañas de prevención y detección temprana de afecciones, se cumplirá con el objetivo del gasto.“Si se invita a hacer mastografías, con una mujer que se salve, ya valió la pena”, agregó.Mientras se permiten erogaciones millonarias en comunicación social, ahora en la compra de la megapantalla, Juárez permanece con un rezago en atención de cáncer, pues en su jurisdicción sanitaria no cuenta con ningún hospital oncológico público, por lo que los pacientes deben ser enviados a la ciudad de Chihuahua para su tratamiento.El gasto de casi 4 millones de pesos del Gobierno en la compra de la megapantalla ocurre a poco más de un mes de que trabajadores del Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal) protestaran en diferentes municipios de la entidad por la falta de medicamentos en los hospitales de la red estatal.En Juárez, los manifestantes señalaron entonces que había un déficit de hasta 60 por ciento en medicamentos para hipertensión, diabetes y anticonvulsionantes y que había pacientes que no habían recibido tratamientos de quimioterapias por la falta del medicamento.A finales de abril se publicó que el Ichisal mantenía una deuda –contraída en gobiernos anteriores– de más de 34 millones de pesos con empresas farmacéuticas por la adquisición de medicamentos y material de curación. (Itzel Ramírez/El Diario)

