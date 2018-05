Derrota a sus hermanas en juicio

Un Tribunal de Enjuiciamiento determinó por unanimidad de votos que el empresario Sergio Ricardo Bermúdez Espinoza es inocente del delito de administración fraudulenta, acusación que le hicieron sus hermanas y sobrino.Después de escuchar decenas de pruebas durante más de dos meses, las juezas concluyeron ayer que el Ministerio Público (MP) y los abogados de las hermanas Ana Margarita, Dora Olivia y Lucía Bermúdez no probaron que Sergio Ricardo hubiera cometido un delito, no acreditaron que tuviera el ánimo de lucro en perjuicio de la empresa familiar Desarrollos Salo S.A. de C.V. –de la que él también es socio– y dijeron que no causó daño patrimonial.El juicio dividió a los miembros de la familia Bermúdez –una de las más acaudaladas de Ciudad Juárez–, quienes tienen trayectoria política y empresarial pues son hijos del exalcalde y precursor de la industria maquiladora Jaime Bermúdez.Antes de las 10 de la mañana las hermanas llegaron al recinto judicial pero no cruzaron palabra con Sergio. En todo momento estuvieron acompañadas por sus abogados, encabezados por Raúl Iñárritu Salgado.En la acusación formulada por el MP a raíz de la denuncia presentada por su sobrino Gerardo Adolfo Benavente Bermúdez, se señala que Sergio Ricardo realizó operaciones perjudiciales que afectaron el patrimonio de la empresa hasta por 8 millones 426 mil 539 pesos, del primero de enero de 2009 al 30 de junio de 2012 en beneficio propio y de terceros.Se trata de un millón 482 mil 654 en beneficio de Sergio Ricardo, 475 mil 596 pesos a la empresa Industrias Zeber S.A. de C.V., 3 millones 090 mil 222 pesos a Real Consulting International Inc, 2 millones 937 mil 337 pesos a Jesús Roberto Aveytia Martínez, y 440 mil 727 pesos a Silvino A. Rodríguez.Sin embargo, ayer las juezas determinaron que lo único acreditado en juicio fue la constitución legal de la compañía Desarrollos Salo, antes Constructora y Urbanizadora Nacional S. A. de C.V., dedicaba a la edificación de puentes, carreteras, edificios y viviendas.Así como el nombramiento que se le otorgó el 9 de noviembre de 2004 a Sergio Ricardo para que fungiera como gerente general de Desarrollos Salo, por parte de sus hermanas Dora Olivia Bermúdez Espinoza de Ochoa, Ana Margarita Bermúdez Espinoza, Lucía Isabel Bermúdez Espinoza de Morfin y el propio Sergio Ricardo, así como la posterior autorización para ocupar el cargo de presidente del Consejo de Administración la empresa.También se acreditó ante el Tribunal la remoción de Sergio Ricardo como gerente y presidente del Consejo de Administración el 2 de julio de 2012, así como la posterior designación de Lucía Isabel como presidenta de esa empresa y de Benavente Bermúdez como director general de la sociedad.Las juezas indicaron que los peritajes contables presentados por Humberto Grijalva Muñoz y Pedro Gerardo González Galván, los testigos más importante del MP –quienes afirmaron que el acusado había ocasionado un quebranto patrimonial a Desarrollos Salo del primero de enero de 2009 al 15 de junio de 2012–, no aportaron un solo dato fidedigno que permitiera tener por cierto que Sergio tuviera la intención dolosa de beneficiarse en lo personal ni a terceros.Lo anterior, dijo el Tribunal, con la declaración del testigo Jesús Roberto Aveytia Martínez presentado por el propio MP y quien señaló que tenía una relación contractual con Desarrollos Salo y le pagaban sus honorarios con entrega de facturas y recibos de deducción de impuestos.Mientras que Silvino A. Rodríguez afirmó que él trabajaba para Desarrollos Salo al amparo de un contrato mercantil en donde se estableció un sistema de pago por comisión y aunado a que el MP no acreditó que entre estas dos personas y Sergio hubiera alguna componenda para triangular dinero.Respecto a que Sergio Ricardo le prometió a su madre antes de que falleciera que siempre iba a cuidar de sus hermanas, el Tribunal señaló que no es un argumento jurídico pero como fue planteado en juicio consideraron necesario responder, “en todo momento hubo un leal y fiel desempeño a la encomienda que le fuera otorgada por sus socias y hermanas y sobre todo una ausencia de ánimo de lucro del acusado”.El Tribunal resaltó que una firma internacional de auditores denominada “KPMG” revisó las cuentas durante el período en que Desarrollos Salo fue administrado por Sergio Ricardo y no encontró desvíos económicos ni operaciones perjudiciales.Finalmente el Tribunal fijó otra audiencia para el próximo 14 de mayo a las 13:00 horas a fin de dar lectura a la sentencia íntegra y dio por concluida la diligencia. (Blanca Carmona/El Diario)